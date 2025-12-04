رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتناول وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من الملفات والجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة ونتائجها، مستهلًا بالنتائج التي تحققت من زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، موضحًا أنه عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، وكذلك مع مسؤولي عدد من الشركات، لبحث فرص تعزيز التعاون، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين.

وتطرّق الوزير إلى ملف تعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة الكبير بهذا الملف، ضمن جهود تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات، موضحًا عقده جلسة مباحثات مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري، واللقاء مع نظيره العماني لبحث زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية، إضافة إلى سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولي شركات عمانية رفيعة المستوى على هامش قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025. كما بحث تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز مع سفير الإمارات.

وعلى الصعيد الأسترالي، أعلن الوزير خلال زيارة مدينة بيرث عن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، كما تم توقيع خطابي نوايا مع جامعتي "كيرتن" و"مردوخ" لتطوير قدرات الكوادر التعدينية في مصر ونقل الخبرات الأكاديمية والعلمية المتقدمة.

محليًا، تناول الوزير ملف المواد البترولية لضمان استقرار الأسواق وتوافر المنتجات الأساسية، مع استمرار الحملات الرقابية لمواجهة التلاعب أو تهريب السولار والبنزين. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر لتعزيز الاستفادة من خبراتها في سلامة العمليات ونقل المنتجات البترولية والتدريب المتخصص للعاملين.

وفي إطار تعظيم الاحتياطيات البترولية، أشار الوزير إلى ورشة العمل الثانية التي نظمتها شركة SLB العالمية (شلمبرجير) حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استكشاف وإنتاج البترول والغاز، بهدف خفض التكاليف وزيادة الإنتاج.

كما نوّه الوزير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال، ضمن استراتيجية التحول إلى قناة خضراء، للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن والحد من الانبعاثات الكربونية.