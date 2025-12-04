الاتحاد العربي يختار جماهير السودان الأفضل فى الجولة الأولي بكأس العرب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

يسري غازي

اختار الإتحاد العربي لكرة القدم الجماهير السودانية كأفضل جمهور في الجولة الأولى من كأس العرب 2025.

واستهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس العرب لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع منتخب السودان أمس الأربعاء بعدما لعبت الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد آدم وناس بينما تعملق حارس السودان البديل محمد النور في الدفاع عن مرماه.

ودخل منتخب الجزائر بقيادة المدرب مجيد بوقرة المباراة وسط انتقادات للتغييرات الكثيرة التي شهدتها التشكيلة مقارنة بالفريق الفائز باللقب قبل أربع سنوات والتي أرجعها المدرب إلى رفض بعض الأندية الأوروبية السماح للاعبيها بالرحيل عن صفوفها للمشاركة في البطولة.

لكن حامل اللقب استهل المباراة بقوة على ملعب أحمد بن علي في قطر وحول دفاع السودان هجمة خطيرة إلى ركنية في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة العاشرة حول سفيان بن دبكة عرضية خطيرة برأسه لكن الكرة حادت عن المرمى.

وبعدها بثلاث دقائق رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للجزائر بعد سقوط عادل بولبينة في المنطقة بعد احتكاك مع مدافع وحدثت مناوشات بين لاعبي المنتخبين.

وحاول المنتخب السوداني مبادلة المنتخب الجزائري الهجمات لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع المنافس.

وفي الدقيقة 25 أبعد أحد مدافعي السودان تسديدة بولبينة التي كانت في طريقها للمرمى.

وتعملق حارس السودان محمد النور، الذي شارك بدلا من منجد النيل الذي أصيب خلال الإحماء، في الدقيقة 26 حين تصدى لتسديدة قريبة من المرمى قبل أن يسيطر على ركنية للجزائر ويبعد الخطورة في الدقيقة 34.

كما تصدى النور لتسديدة قوية من بولبينة أخطر لاعبي الجزائر في الدقيقة 43.

وطرد وناس لاعب الجزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل متهور على منافس.

وسيلتقي العراق والبحرين في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة أيضا.
 

السودان يستفيد من النقص العددي
واستغل منتخب السودان النقص العددي في صفوف الجزائر في بداية الشوط الثاني ليحول دفاع الجزائر هجمة خطيرة من جهة اليسار لركنية بعد مرور ثلاث دقائق بعد الاستراحة.

واستمرت محاولات السودان على مرمى حارس الجزائر فريد شعال بينما حاولت الجزائر استغلال مهارة لاعبيها في الهجمات المرتدة إذ أجبر رضوان بركان مدافعا على الحصول على إنذار بسبب عرقلته قرب منطقة الجزاء ليسدد بولبينة الركلة الحرة في الدقيقة 62 لكن الحائط الدفاعي تصدى لها وأمسكها الحارس.

وأهدر السودان أخطر فرصة له خلال اللقاء بتسديدة قريبة اصطدمت بالشباك الجانبية في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 74 أبعد حارس الجزائر الخطورة بعد تمريرة عرضية خطيرة من السودان.

وتصدى دفاع السودان لهجمتين متتاليتين من الجزائر في الدقيقة 79 قبل أن يحل أمير سعيود، الذي قاد الجزائر للفوز بلقب النسخة الماضية من كأس العرب، محل بولبينة قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

السودان الجزائر كأس العرب الاتحاد العربي لكرة القدم آدم وناس

