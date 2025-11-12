الإصابة تبعد لوكا زيدان عن منتخب الجزائر أمام زيمبابوي والسعودية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استبعاد الحارس لوكا زيدان من قائمة منتخب الجزائر قبل المباراتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية، المقررتين يومي 13 و18 نوفمبر الجاري.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان: “سيغيب الحارس لوكا زيدان عن المباراتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية، المقررتين يومي 13 و18 نوفمبر، بسبب إصابة في العضلة الضامة تعرض لها مع ناديه غرناطة الإسباني، ليتم السماح له بمغادرة التربص”.

بديل لوكا زيدان

وأضاف البيان: "استدعى المدرب الوطني حارس النادي الرياضي القسنطيني، زكرياء بوحلفاية، لتعويض لوكا زيدان".

وكان لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، قرر مؤخرًا تمثيل الجزائر بدلًا من فرنسا، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لوكا زيدان، البالغ من العمر 27 عامًا والمولود في مدينة مارسيليا، سبق له تمثيل منتخبات فرنسا في مختلف الفئات العمرية، قبل أن يقرر تغيير ولائه الدولي.