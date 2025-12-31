قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية

أفادت السلطات الروسية بأن هجومًا بطائرة مسيرة أوكرانية ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء وخط أنابيب غاز في منطقة سكنية بمدينة توابسي الساحلية على البحر الأسود، مضيفةً أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

هجوم أوكراني ضد مدينة توابسي الروسية

وأعلنت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار الروسية أنه تم إرسال فرق الطوارئ لإصلاح الأضرار عقب الهجوم الذي وقع ليلًا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وفي بيان نُشر على تطبيق تيليجرام، ذكرت الإدارة الإقليمية أن رصيفًا في الميناء قد تضرر، وأن خط أنابيب غاز في منطقة سكنية قد تأثر أيضًا.

وأفادت قناة "شوت" الإخبارية على تيليجرام، والتي تتعاون مع مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية، بسماع سلسلة من الانفجارات فوق توابسي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

كما أبلغ سكان في أحد الأحياء عن اندلاع حريق، وفقًا للقناة.

ونشرت عدة وسائل إعلام أوكرانية، من بينها وكالة "آر بي سي أوكرانيا"، صورًا على تيليجرام تُظهر على ما يبدو حريقًا كبيرًا يشتعل في الأفق ليلًا، مع ظهور برج اتصالات في المقدمة.

لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من كييف بشأن الهجوم المُبلّغ عنه.

منافذ روسيا على البحر الأسود

تُعدّ توابسي إحدى أهم منافذ روسيا على البحر الأسود لتصدير المنتجات النفطية، وتضمّ مصفاةً مُخصصةً للتصدير تُديرها شركة روسنفت.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة توابسي حوالي 240 ألف برميل يوميًا، وتُزوّد ​​السوق بمنتجاتٍ تشمل النفتا وزيت الوقود والديزل، مما يجعل الميناء مركزًا استراتيجيًا للطاقة.

يتعرض الميناء والمصفاة لهجماتٍ متكررةٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ أوكرانيةٍ منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات.

وتُشير التقارير إلى أن الهجمات السابقة تسببت في اندلاع حرائق، وفي بعض الأحيان، عطّلت العمليات في المنشأة.

ولم تُصرّح السلطات الروسية بما إذا كانت عمليات الميناء قد تأثرت بالحادث الأخير.

