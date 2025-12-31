خالد الصاوي: عملت في مجال المحاماة قبل دخولي عالم الفن

أكد الفنان خالد الصاوي، قبل دخولي عالم الفن، كنت أعمل في مجال المحاماة، ولكنه تركته بعد أول مرافعة له في قضية جنح، لشعوري بعبء ثقيل تجاه مصائر الناس.

وقال الصاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، تعلمت من والدي الكثير، مؤكدا أن أهم ما تعلمته هو الصدق وعدم الكذب إطلاقا، حتى في أصعب المواقف، ولكن والدتي كان لديها مخاوف عليا من المخاطر السياسية التي يمكن أن أتعرض لها.

وتابع الفنان خالد الصاوي، أن عدم احترام ما تم كتابته على جدران المعابد وإتاحته للأجيال الجديدة يجعلنا بلا هوية، مؤكدا أن الاعتزاز بالهوية يجب أن يكون على إتصال بأسماء أجدادنا وتاريخنا الطويل دون انقطاع.