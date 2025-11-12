بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة

يواجه نادي الوداد المغربي أزمة مالية طاحنة بعد أيام قليلة من التعاقد مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

وبحسب موقع “لو 360 سبورت”، يواجه نادي الوداد الرياضي وضعًا ماليًا صعبًا بعدما اصطدمت إدارة النادي بعراقيل في فسخ عقود أكثر من خمسة لاعبين وضعهم المدرب محمد أمين بن هاشم خارج حساباته، في صفقة قد تتجاوز 3 مليارات سنتيم.

رئيس الوداد يبحث عن حلول ودية

وأضاف أن هشام أيت منا رئيس الوداد، يسعى لإيجاد حلول ودّية لتفادي نزاعات جديدة، في وقت تتباين مواقف اللاعبين بين من يصر على الرحيل ومن يتمسك بالبقاء.

وتابع أن سياسة التجديد الشامل التي تسببت في رحيل 19 لاعبًا، بدأت تُرهق خزينة الفريق وتُثير المخاوف من أزمة مالية أعمق تهدد استقراره مستقبلاً.

وأشار إلى أن الوداد أبرم صفقة ضخمة بضم الدولي حكيم زياش بعقد يمتد لموسم ونصف مقابل أكثر من 2 مليار سنتيم.

