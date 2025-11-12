قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعثة سيدات منتخب الطائرة الشاطئية تغادر إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم

القسم الرياضي

غادرت بعثة المنتخب الأول لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية إلى أستراليا للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 25 نوفمبر 2025، وسط طموحات كبيرة في تحقيق نتائج متميزة وتشريف الرياضة المصرية في هذا المحفل العالمي.

وتضم البعثة  كلًا من:

الدكتور حمدي نور الدين – رئيس البعثة

الكابتن محمد عرفة – المدير الفني

اللاعبتين مروة مجدي و ندا حمدي


وأكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم تمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير اللعبة داخل مصر، مشددًا على أن الاتحاد حريص على دعم المنتخبات في مختلف المراحل السنية ، سواء داخل الصالات أو في الكرة الشاطئية.

وقال قمر، في تصريحاته الإعلامية أمس، الثلاثاء:  "نثق تمامًا في قدرة لاعبات المنتخب على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر ، ونعتبر هذه المشاركة فرصة مهمة لاكتساب خبرات كبيرة من الاحتكاك بأقوى المنتخبات العالمية".

وأضاف المهندس ياسر قمر  قائلا : "اتحاد الكرة الطائرة يعمل بخطة متكاملة لتوسيع قاعدة اللعبة، والكرة الشاطئية تمثل أحد أهم محاور التطوير في المرحلة المقبلة، وسنواصل دعمنا الفني والمعنوي للاعبات لتحقيق أفضل النتائج في أستراليا."

واختتم قمر تصريحاته موجهًا الشكر للجهاز الفني والإداري على جهودهم خلال فترة الإعداد، متمنيًا التوفيق للبعثة في مهمتها العالمية ورفع علم مصر عاليًا.

في السياق ذاته، ثمّن رئيس الاتحاد دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد يمثل حافزًا قويًا لمواصلة النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

