الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا

أكد الرئيس الكولومبي جستافو بيترو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا.

قصف مصنع كوكايين في فنزويلا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن الجيش الأمريكي قصف مصنعًا في فنزويلا لإنتاج الكوكايين، قائلاً: "لديهم مصنع كبير أو منشأة ضخمة تأتي منها السفن. قبل ليلتين، دمرنا ذلك المصنع".

ولم تُقدّم السلطات الأمريكية أو السلطات في كاراكاس أي تفاصيل إضافية عن العملية العسكرية، كما لم يُدلِ ترامب نفسه بأي تعليق آخر.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن "عملية الرمح الجنوبي"، التي اتخذت شكل هجمات على قوارب يُزعم تهريبها للمخدرات، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 من أفراد الطاقم خارج نطاق القانون.

ثم تم اعتراض ناقلتي نفط حتى الآن أثناء دخولهما أو خروجهما من فنزويلا.

وإذا تأكد الهجوم على "المنشأة الكبيرة" التي أشار إليها ترامب، فإن المرحلة الثالثة ستكون قد بدأت على البر.

ولم يكشف ترامب عن الموقع الدقيق للمنشأة، ولم تتضح بعد ما إذا كان الهجوم موجّهًا ضد فنزويلا بشكل مباشر، وامتنعت السلطات الأمريكية عن الإدلاء بتفاصيل حول العملية، بما في ذلك موقع الهدف وطريقة تنفيذه، أو دور المنشأة المدمرة في تهريب المخدرات.