قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا

الرئيس الكولومبي جستافو بيترو
الرئيس الكولومبي جستافو بيترو
قسم الخارجي

أكد الرئيس الكولومبي جستافو بيترو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا.

قصف مصنع كوكايين في فنزويلا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن الجيش الأمريكي قصف مصنعًا في فنزويلا لإنتاج الكوكايين، قائلاً: "لديهم مصنع كبير أو منشأة ضخمة تأتي منها السفن. قبل ليلتين، دمرنا ذلك المصنع".

ولم تُقدّم السلطات الأمريكية أو السلطات في كاراكاس أي تفاصيل إضافية عن العملية العسكرية، كما لم يُدلِ ترامب نفسه بأي تعليق آخر.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن "عملية الرمح الجنوبي"، التي اتخذت شكل هجمات على قوارب يُزعم تهريبها للمخدرات، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 من أفراد الطاقم خارج نطاق القانون.

ثم تم اعتراض ناقلتي نفط حتى الآن أثناء دخولهما أو خروجهما من فنزويلا.

وإذا تأكد الهجوم على "المنشأة الكبيرة" التي أشار إليها ترامب، فإن المرحلة الثالثة ستكون قد بدأت على البر.

ولم يكشف ترامب عن الموقع الدقيق للمنشأة، ولم تتضح بعد ما إذا كان الهجوم موجّهًا ضد فنزويلا بشكل مباشر، وامتنعت السلطات الأمريكية عن الإدلاء بتفاصيل حول العملية، بما في ذلك موقع الهدف وطريقة تنفيذه، أو دور المنشأة المدمرة في تهريب المخدرات.

الرئيس الكولومبي مصنع كوكايين في فنزويلا مصنع كوكايين فنزويلا جستافو بيترو الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

أموال

رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

Galaxy S26

تسريب صور Galaxy S26 و S26 Ultra يكشف عن تغييرات ملحوظة في التصميم

فيفو

تفاصيل أحدث هاتف من فيفو العالمية

مقابض أبواب تسلا

بعد مشاكل تسلا.. الصين تحظر مقابض الأبواب الخفية

بالصور

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية

ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟
ما هو الكوليسترول ولماذا يشكل خطرًا؟

أطعمة تنقص الوزن وتبني العضلات في نفس الوقت .. خبراء تغذية يكشفون السر

أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات
أطعمة تساعدك في خسارة الوزن وبناء العضلات

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد