القادسية يطالب بإعادة نهائي السوبر السعودي.. ومواجهة النصر

كشف تقرير صحفي، عن تطور مفاجئ بشأن ملف السوبر السعودي، بعد تحرك جديد من نادي القادسية.

وكان الأهلي شارك بدلاً من الهلال الذي أعلن اعتذاره عن المشاركة، ليفوز على القادسية في نصف النهائي 5-1، ثم توج على حساب النصر بركلات الترجيح، وهو ما دفع البعض للتشكيك في قانونية مشاركة الأهلي خاصة أن الهلال اُعتبر مهزوما 3-0.

القادسية يطالب بمواجهة النصر

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، تقدم نادي القادسية بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، للانضمام كطرف في القضية الجارية بين الهلال واتحاد كرة القدم حول السوبر، مؤكدًا أحقيته في اعتباره متأهلًا إلى النهائي ومطالبًا بإعادتها أمام النصر، إلى جانب حصوله على المكافآت المالية الخاصة بالوصول إلى النهائي.

وكان الاتحاد السعودي غرم الهلال 500 ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في أول مسابقة بنظام خروج المغلوب مستقبلًا، على خلفية انسحابه من نسخة السوبر الأخيرة.