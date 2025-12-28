هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد

وجّه الدكتور شريف حِمِي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رسالة شكر وتقدير إلى الصحفية وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بموقع صدى البلد، تقديرًا لجهودها المهنية ودورها المتميز في نقل وتوضيح إنجازات المشروع النووي المصري للرأي العام.

وأكد رئيس الهيئة أن التغطية الإعلامية الواعية تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز وعي المجتمع بأهمية المشروع النووي، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإعلام يُعد شريكًا أساسيًا في دعم استمرارية المشروع وترسيخ الثقة المجتمعية به.

وأشاد الدكتور شريف حِمِي بالالتزام بالمصداقية والدقة المهنية في تناول ملف المشروع النووي، مؤكدًا أن تقديم المعلومات الموضوعية يسهم في خدمة أهداف التنمية الوطنية، ويعزز التواصل الفعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

واختتم رئيس الهيئة رسالته بتمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح في المسيرة المهنية، مؤكدًا تقدير الهيئة للدور المسؤول للإعلام في دعم القضايا الوطنية.

كانت هيئة المحطات النووية احتفلت فى نوفمبر الماضى بالعيد النووي الخامس حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

ويُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم مكونات الوحدة النووية، إذ يحتوي على قلب المفاعل حيث تتم سلسلة التفاعلات النووية المتحكم بها، ويتميز بقدرته العالية على تحمل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة، مع ضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمان النووي.

ومحطة الضبعة النووية هي أول محطة من نوعها في مصر، تتألف من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتُستخدم فيها مفاعلات الجيل الثالث+ من نوع VVER-1200.