قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 6 سنوات من التوقف.. غانا تعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة
وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة
السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش
صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد

وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
وفاء نور الدين

وجّه الدكتور شريف حِمِي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رسالة شكر وتقدير إلى الصحفية وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بموقع صدى البلد، تقديرًا لجهودها المهنية ودورها  المتميز في نقل وتوضيح إنجازات المشروع النووي المصري للرأي العام.

وأكد رئيس الهيئة أن التغطية الإعلامية الواعية تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز وعي المجتمع بأهمية المشروع النووي، باعتباره أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإعلام يُعد شريكًا أساسيًا في دعم استمرارية المشروع وترسيخ الثقة المجتمعية به.

وأشاد الدكتور شريف حِمِي بالالتزام بالمصداقية والدقة المهنية في تناول ملف المشروع النووي، مؤكدًا أن تقديم المعلومات الموضوعية يسهم في خدمة أهداف التنمية الوطنية، ويعزز التواصل الفعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين.

واختتم رئيس الهيئة رسالته بتمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح في المسيرة المهنية، مؤكدًا تقدير الهيئة للدور المسؤول للإعلام في دعم القضايا الوطنية.

كانت هيئة المحطات النووية احتفلت فى نوفمبر الماضى بالعيد النووي الخامس حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية،  عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية، الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

ويُعد وعاء ضغط المفاعل من أهم مكونات الوحدة النووية، إذ يحتوي على قلب المفاعل حيث تتم سلسلة التفاعلات النووية المتحكم بها، ويتميز بقدرته العالية على تحمل الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة، مع ضمان الإحكام الكامل ضد أي تسرب، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمان النووي.

ومحطة الضبعة النووية  هي أول محطة من نوعها في مصر، تتألف من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتُستخدم فيها مفاعلات الجيل الثالث+ من نوع VVER-1200.

المحطات النووية المشروع النووي الضبعة وفاء نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

فحوصات أساسية للسيارات خلال الشتاء

لقيادة آمنة.. فحوصات أساسية للسيارات خلال الشتاء

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. نيسان تقدم أريا 2026 وهذه أسعارها عالميًا

سيارات SUV في مصر خلال 2025

أفضل 5 سيارات SUV في مصر خلال 2025

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

فيديو

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد