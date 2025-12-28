قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد استبعاد صلاح.. موعد حفل جلوب سوكر والقنوات الناقلة وقائمة المرشحين

حفل جلوب سوكر
حفل جلوب سوكر

تقام اليوم الأحد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

وينطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وستنقل حفل جوائز توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، بالإضافة إلى البث المباشر عبر الموقع الرسمي لجلوب سوكر.

استبعدت اللجنة المنظمة للجائزة، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، من القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم، كما تم استبعاد نادي بيراميدز من القائمة النهائية لأفضل نادٍ في العالم.

القائمة النهائية لأفضل لاعب


كيليان مبابي (ريال مدريد) 

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) 

رافينيا (برشلونة)

فيتينيا (باريس سان جيرمان) 

لامين يامال (برشلونة).

القائمة النهائية لأفضل مهاجم


عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) 

كيليان مبابي (ريال مدريد) 

رافينيا (برشلونة)

كفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) 

لامين يامال (برشلونة).

القائمة النهائية لأفضل مدرب


لويس إنريكي (باريس سان جيرمان) 

ميكيل أرتيتا (أرسنال) 

إنزو ماريسكا (تشيلسي) 

هانز فليك (برشلونة)

تشابي ألونسو (ريال مدريد).

القائمة النهائية لأفضل لاعب في الشرق الأوسط


كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 

كريم بنزيما (الاتحاد السعودي) 

سالم الدوسري (الهلال السعودي)

رياض محرز (الأهلي السعودي).

القائمة النهائية لأفضل ناي


باريس سان جيرمان الفرنسي 

برشلونة الإسباني 

تشيلسي الإنجليزي 

فلامنجو البرازيلي 

ليفربول الإنجليزي

وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، أبرزهم: المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي قائد روما التاريخي، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، ونجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس فيجو.

جلوب سوكر محمد صلاح دبي أفضل لاعب أفضل نادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

ترشيحاتنا

البابونج

رغم فوائده.. تحذير: البابونج يسبب أضرارا خطيرة

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

فيديو

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد