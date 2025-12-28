بعد استبعاد صلاح.. موعد حفل جلوب سوكر والقنوات الناقلة وقائمة المرشحين

تقام اليوم الأحد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.



وينطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وستنقل حفل جوائز توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، بالإضافة إلى البث المباشر عبر الموقع الرسمي لجلوب سوكر.



استبعدت اللجنة المنظمة للجائزة، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، من القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم، كما تم استبعاد نادي بيراميدز من القائمة النهائية لأفضل نادٍ في العالم.

القائمة النهائية لأفضل لاعب



كيليان مبابي (ريال مدريد)



عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)



رافينيا (برشلونة)



فيتينيا (باريس سان جيرمان)



لامين يامال (برشلونة).

القائمة النهائية لأفضل مهاجم



عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)



كيليان مبابي (ريال مدريد)



رافينيا (برشلونة)



كفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)



لامين يامال (برشلونة).

القائمة النهائية لأفضل مدرب



لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)



ميكيل أرتيتا (أرسنال)



إنزو ماريسكا (تشيلسي)



هانز فليك (برشلونة)



تشابي ألونسو (ريال مدريد).

القائمة النهائية لأفضل لاعب في الشرق الأوسط



كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)



كريم بنزيما (الاتحاد السعودي)



سالم الدوسري (الهلال السعودي)



رياض محرز (الأهلي السعودي).

القائمة النهائية لأفضل ناي



باريس سان جيرمان الفرنسي



برشلونة الإسباني



تشيلسي الإنجليزي



فلامنجو البرازيلي



ليفربول الإنجليزي



وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".



وتضم لجنة التحكيم نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، أبرزهم: المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي قائد روما التاريخي، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، ونجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس فيجو.