محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم من جلوب سوكر

خرج محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي من قائمة المرشحين النهائين لجائزة جلوب سوكر لأفضل مهاجم في العالم 2025.

ومن المقرر إقامة حفل جلوب سوكر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري في دولة الإمارات.

المرشحين النهائيين لجائزة جلوب سوكر

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر تواجد كلا من لامين يامال نجم فريق برشلونة بجانب زميله رافينها وكيليان مبابي نجم ريال مدريد وكفاراتسهيليا نجم بريس سان جيرمان وعثمان ديمبلي

وفقد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لصالح أشرف حكيمي وبعدها خسر جائزة ذا بيست الأفضل في العالم من فيفا لصالح عثمان ديمبيلي الذي حقق أيضا البالون دور