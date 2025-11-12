قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وصول بعثة سموحة إلى الإمارات استعدادًا لنهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد أمام الأهلي

سموحة
سموحة
القسم الرياضي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لخوض نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد NBE، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وبذلك اكتملت صفوف الفريق بعد انتهاء إجراءات التأشيرات الخاصة بجميع اللاعبين والجهاز الفني، لينضم الجميع إلى المعسكر التحضيري قبل مواجهة الأهلي في النهائي المرتقب.

وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تأجيل المباراة النهائية إلى يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

ويبدأ فريق سموحة اليوم الأربعاء، بقيادة المدير الفني حسين زكي تدريباته في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، على صالة خليفة بن زايد بنادي العين، في إطار التحضيرات الأخيرة قبل اللقاء الحاسم.

وعلى جانب آخر، وصل لاعب النادي الأهلي نبيل شريف، مع فريق سموحة على نفس الطيارة، إلى الإمارات، من اجل الانضمام للفريق الأهلي، بعد انتهاء إجراءات السفر الخاصة به، استعدادًا للنهائي.

وتقام المواجهة في صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، والتي تتسع لحوالي 2000 مشجع، وسط أجواء حماسية.

ويترقب عشاق كرة اليد المصرية والعربية النهائي الكبير الذي يجمع بين النادي الأهلي، حامل اللقب، ونادي سموحة، في مواجهة قوية ضمن بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025.

وأيضا يقام كأس السوبر المصري لكرة اليد، للمرة الثانية في دولة الإمارات ضمن اتفاقية التعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، بهدف دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما حجز سموحة مقعده في النهائي بعد فوز مثير على الزمالك بنتيجة 29-28.

سموحة نادي سموحة سموحة ضد الأهلي فريق سموحة كأس السوبر

