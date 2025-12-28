قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
توك شو

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت نهى فرحات، خبيرة الإرشاد النفسي واللايف كوتش، أن بداية أي عام جديد لا تعني بالضرورة إعداد قائمة مثالية بالأهداف، بقدر ما تعني اتخاذ قرار واعٍ بإعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع قيم الإنسان وقدراته وظروفه الواقعية.

وأوضحت “فرحات”، خلال لقائها ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” تقديم نهاد سمير، أن كثيرين يقعون في فخ وضع أهداف نابعة من الحماس أو التقليد المجتمعي، دون ربطها بسلوك يومي قابل للتنفيذ، ما يؤدي إلى الإحباط السريع.

ربط الأهداف بالرضا الداخلي

وشددت على ضرورة أن تكون الأولويات قليلة وواضحة، ومتصلة بما يشعر به الإنسان من رضا داخلي، وليس بما اعتاد عليه أو فُرض عليه اجتماعيًا، مؤكدة أن هذا الربط يزيد فرص الالتزام والاستمرارية.

قوة الإنجازات الصغيرة والتوازن

وقالت “فرحات” إن كتابة الإنجازات السابقة، مهما كانت بسيطة، تمنح دفعة أمل حقيقية وتساعد على البناء عليها في العام الجديد، مشيرة إلى أن التوازن بين الجسد والعقل والروح هو الأساس للاستمرارية والنجاح.

واختتمت خبيرة الإرشاد النفسي حديثها بالتأكيد على ضرورة المرونة في التعامل مع الأهداف، وعدم جلد الذات عند التعثر، موضحة أن الاستمرارية والوعي أهم من الكمال.

