خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أكدت نهى فرحات، خبيرة الإرشاد النفسي واللايف كوتش، أن بداية أي عام جديد لا تعني بالضرورة إعداد قائمة مثالية بالأهداف، بقدر ما تعني اتخاذ قرار واعٍ بإعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع قيم الإنسان وقدراته وظروفه الواقعية.

وأوضحت “فرحات”، خلال لقائها ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” تقديم نهاد سمير، أن كثيرين يقعون في فخ وضع أهداف نابعة من الحماس أو التقليد المجتمعي، دون ربطها بسلوك يومي قابل للتنفيذ، ما يؤدي إلى الإحباط السريع.

ربط الأهداف بالرضا الداخلي

وشددت على ضرورة أن تكون الأولويات قليلة وواضحة، ومتصلة بما يشعر به الإنسان من رضا داخلي، وليس بما اعتاد عليه أو فُرض عليه اجتماعيًا، مؤكدة أن هذا الربط يزيد فرص الالتزام والاستمرارية.

قوة الإنجازات الصغيرة والتوازن

وقالت “فرحات” إن كتابة الإنجازات السابقة، مهما كانت بسيطة، تمنح دفعة أمل حقيقية وتساعد على البناء عليها في العام الجديد، مشيرة إلى أن التوازن بين الجسد والعقل والروح هو الأساس للاستمرارية والنجاح.

واختتمت خبيرة الإرشاد النفسي حديثها بالتأكيد على ضرورة المرونة في التعامل مع الأهداف، وعدم جلد الذات عند التعثر، موضحة أن الاستمرارية والوعي أهم من الكمال.