ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
هروب جماعي للمرضى.. تحرك عاجل من الصحة ضد مصحة المريوطية لعلاج الإدمان
أنبوبة غاز وسلاح أبيض.. تحريات طوخ تكشف تفاصيل اقتحام مقهى بالقليوبية
وفاة دقدق.. قصة رحلته مع سرطان المخ ومسيرته الفنية
بالصور

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
رنا عصمت

نشرت ميريهان زوجة مذيع الراديو خالد عليش، صورا جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة ابنتهما.

وأثارت ميريهان زوجة خالد عليش الجدل رفقة زوجها و ابنتها بالبيجامات احتفالاً بالكريسماس.

 وتعد زوجة خالد عليش الثانية ، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

 ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

بودكاست خالد عليش وميرهان عمرو برعاية المتحدة

 

 تعاقد عمرو الفقي الرئيس التفيذي للشركة المتحدة مع كل من الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو لتقديم حلقات بودكاست بعنوان " ع الرايق" وذلك ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري، والأجيال الجديدة على وجه الخصوص.

ويأتي ذلك تنفيذا لـ إستراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وتدعيمًا لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي،وتستعرض الحلقات في تناول أسري لا يخلو من لمحة كوميدية أسرار العلاقة الزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعراض الكثير من المواقف التي يفاجئ بها الرجل والمرأة، بداية من الخطوبة والشبكة حتى تفاصيل الحياة الزوجية وما بها من مفارقات متعددة نتجت عن اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية.

ويستعرض كل من "عليش ومريهان" أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في "البودكاست" الكثير من الخبراء والمتخصصين ومشاهير الأزواج، لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميًا من تفاصيل عائلية مشابكة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانًا ومربكة أحيانًا.

May be an image of baby, sleepwear and christmas tree
May be an image of one or more people, beard and christmas tree
May be an image of one or more people, baby, beard, sleepwear and christmas tree
May be an image of one or more people, baby, beard, christmas tree and sleepwear
May be an image of one or more people, beard, christmas tree and sleepwear
خالد عليش زوجة خالد عليش خالد عليش وزوجته و ابنته

