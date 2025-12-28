بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

نشرت ميريهان زوجة مذيع الراديو خالد عليش، صورا جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” برفقة ابنتهما.

وأثارت ميريهان زوجة خالد عليش الجدل رفقة زوجها و ابنتها بالبيجامات احتفالاً بالكريسماس.

وتعد زوجة خالد عليش الثانية ، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

بودكاست خالد عليش وميرهان عمرو برعاية المتحدة

تعاقد عمرو الفقي الرئيس التفيذي للشركة المتحدة مع كل من الإعلامي خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو لتقديم حلقات بودكاست بعنوان " ع الرايق" وذلك ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري، والأجيال الجديدة على وجه الخصوص.

ويأتي ذلك تنفيذا لـ إستراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وتدعيمًا لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي،وتستعرض الحلقات في تناول أسري لا يخلو من لمحة كوميدية أسرار العلاقة الزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعراض الكثير من المواقف التي يفاجئ بها الرجل والمرأة، بداية من الخطوبة والشبكة حتى تفاصيل الحياة الزوجية وما بها من مفارقات متعددة نتجت عن اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية.

ويستعرض كل من "عليش ومريهان" أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في "البودكاست" الكثير من الخبراء والمتخصصين ومشاهير الأزواج، لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميًا من تفاصيل عائلية مشابكة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانًا ومربكة أحيانًا.