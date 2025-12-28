قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الركراكي قبل مواجهة زامبيا: حكيمي لا يقل عن صلاح ودياز دوره مهم
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رياضة

خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي

ثوروب
ثوروب
باسنتي ناجي

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت يئس قروب مدرب القلعة الحمراء بسبب خروج الاهلي المبكر من كاس مصر.

خروج الاهلي من كاس مصر

وكتب خالد طلعت :"المفروض ثوروب يقدم تقرير عن أسباب خروج الأهلي المبكر من كأس مصر.. أنا رأيي يستنى كام يوم بعد الخروج من كاس الرابطة ويقدم تقرير واحد بالمرة".

خروج الاهلي

وكان قد وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب الخروج القاسي للفريق من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم، الأحد، إنه تساءل عمّا إذا كان الكابتن محمود الخطيب لا يزال متواجدًا في المغرب، وهل سيقرر قطع زيارته والعودة سريعًا من أجل مناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أن ما حدث ليس أمرًا بسيطًا، خاصة الخروج من كأس مصر بهذه الصورة المهينة.

وأضاف أنه لو كان في مكان الخطيب، لكان أنهى الرحلة وعاد فورًا، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل “وقت شدة” للنادي، ولا تحتمل الغياب، مشددًا على أن تبرير الخسارة بتوقف الدوري أو الاعتماد على فرق الشباب في بعض البطولات غير مقبول في ظل وجود اللاعبين الكبار.

وأوضح أن خسارة الأهلي أمام فريق المصرية للاتصالات تمثل حدثًا كبيرًا وصادمًا، وأن الأمر لا يمكن التعامل معه باستخفاف أو التقليل من خطورته، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تحتاج إلى قرارات حاسمة ومواجهة حقيقية للأخطاء.

يُذكر أن محمود الخطيب يتواجد حاليًا في المغرب، حيث حضر مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام جنوب أفريقيا.

الاهلي القلعه الحمراء ثوروب خالد طلعت

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

أرشيفية

اليمن.. الأمم المتحدة تحذر من انفجار الأوضاع في حضرموت وتدعو للتهدئة

أرشيفية

واشنطن تحذر من مخاطر “الإسلام السياسي” على أمن أوروبا النووي

رئيس الوزراء الصومالي

رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان إسرائيل الاعتراف بمنطقة أرض الصومال

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

