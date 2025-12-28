خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت يئس قروب مدرب القلعة الحمراء بسبب خروج الاهلي المبكر من كاس مصر.

خروج الاهلي من كاس مصر

وكتب خالد طلعت :"المفروض ثوروب يقدم تقرير عن أسباب خروج الأهلي المبكر من كأس مصر.. أنا رأيي يستنى كام يوم بعد الخروج من كاس الرابطة ويقدم تقرير واحد بالمرة".

خروج الاهلي

وكان قد وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب الخروج القاسي للفريق من بطولة كأس مصر.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم، الأحد، إنه تساءل عمّا إذا كان الكابتن محمود الخطيب لا يزال متواجدًا في المغرب، وهل سيقرر قطع زيارته والعودة سريعًا من أجل مناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق، مؤكدًا أن ما حدث ليس أمرًا بسيطًا، خاصة الخروج من كأس مصر بهذه الصورة المهينة.

وأضاف أنه لو كان في مكان الخطيب، لكان أنهى الرحلة وعاد فورًا، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل “وقت شدة” للنادي، ولا تحتمل الغياب، مشددًا على أن تبرير الخسارة بتوقف الدوري أو الاعتماد على فرق الشباب في بعض البطولات غير مقبول في ظل وجود اللاعبين الكبار.

وأوضح أن خسارة الأهلي أمام فريق المصرية للاتصالات تمثل حدثًا كبيرًا وصادمًا، وأن الأمر لا يمكن التعامل معه باستخفاف أو التقليل من خطورته، مؤكدًا أن الأزمة الحالية تحتاج إلى قرارات حاسمة ومواجهة حقيقية للأخطاء.

يُذكر أن محمود الخطيب يتواجد حاليًا في المغرب، حيث حضر مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام جنوب أفريقيا.