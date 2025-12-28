طلب حاسم من الخطيب لسيد عبدالحفيظ بعد صدمة الكأس.. ماذا يحدث داخل الأهلي؟

شهدت الساعات الماضية تحركًا قويًا داخل النادي الأهلي، عقب الخروج المفاجئ من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في نتيجة أثارت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر مطلعة أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجّه طلبًا حاسمًا إلى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وواضحة لحسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، إلى جانب التحرك سريعًا لتدعيم عدد من المراكز التي تعاني من نقص واضح في البدائل أو تراجع المستوى الفني لبعض العناصر.

وجاء تحرك الخطيب في أعقاب الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق خلال مواجهة المصرية للاتصالات، والتي انتهت بخروج الأهلي مبكرًا من بطولة كأس مصر، وهو ما اعتبرته الإدارة نتيجة غير مقبولة، لا تتماشى مع طموحات النادي وجماهيره، خاصة في ظل المشاركة بعدد من العناصر الأساسية.

وأكدت المصادر أن رئيس الأهلي شدد على ضرورة إعادة تقييم شامل لقائمة الفريق، سواء من حيث العناصر التي لم تقدم الإضافة المنتظرة، أو اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية وأصبح استمرارهم دون جدوى فنية، في ظل ازدحام البطولات وضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

كما طالب الخطيب بضرورة تدعيم بعض المراكز الحيوية التي ظهر فيها الفريق متأثرًا بغياب البدلاء الجاهزين، مؤكدًا أن المنافسة على البطولات القارية والمحلية تتطلب قائمة قوية ومتوازنة، قادرة على التعامل مع الغيابات والإجهاد.

ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس، مع اقتراب فتح باب القيد الشتوي، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى تصحيح المسار سريعًا، واحتواء الغضب الجماهيري، خاصة أن الفريق لا يزال ينافس بقوة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة داخل الأهلي، لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة، تمهيدًا للدخول بقوة في النصف الثاني من الموسم، وتجنب تكرار سيناريو الخروج المبكر من البطولات.

