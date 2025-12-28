قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طلب حاسم من الخطيب لسيد عبدالحفيظ بعد صدمة الكأس.. ماذا يحدث داخل الأهلي؟

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

شهدت الساعات الماضية تحركًا قويًا داخل النادي الأهلي، عقب الخروج المفاجئ من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في نتيجة أثارت حالة من الغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

وكشفت مصادر مطلعة أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجّه طلبًا حاسمًا إلى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وواضحة لحسم قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، إلى جانب التحرك سريعًا لتدعيم عدد من المراكز التي تعاني من نقص واضح في البدائل أو تراجع المستوى الفني لبعض العناصر.

وجاء تحرك الخطيب في أعقاب الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق خلال مواجهة المصرية للاتصالات، والتي انتهت بخروج الأهلي مبكرًا من بطولة كأس مصر، وهو ما اعتبرته الإدارة نتيجة غير مقبولة، لا تتماشى مع طموحات النادي وجماهيره، خاصة في ظل المشاركة بعدد من العناصر الأساسية.

وأكدت المصادر أن رئيس الأهلي شدد على ضرورة إعادة تقييم شامل لقائمة الفريق، سواء من حيث العناصر التي لم تقدم الإضافة المنتظرة، أو اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية وأصبح استمرارهم دون جدوى فنية، في ظل ازدحام البطولات وضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

كما طالب الخطيب بضرورة تدعيم بعض المراكز الحيوية التي ظهر فيها الفريق متأثرًا بغياب البدلاء الجاهزين، مؤكدًا أن المنافسة على البطولات القارية والمحلية تتطلب قائمة قوية ومتوازنة، قادرة على التعامل مع الغيابات والإجهاد.

ويأتي هذا التحرك في توقيت حساس، مع اقتراب فتح باب القيد الشتوي، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى تصحيح المسار سريعًا، واحتواء الغضب الجماهيري، خاصة أن الفريق لا يزال ينافس بقوة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة داخل الأهلي، لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة، تمهيدًا للدخول بقوة في النصف الثاني من الموسم، وتجنب تكرار سيناريو الخروج المبكر من البطولات.
 

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

البترول: جنوب الضبعة تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة إنتاجها

البترول: جنوب الضبعة تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة الإنتاج

القابضة للمياه تمد فترة الترشح لجائزة التميز الداخلي

القابضة للمياه تمد فترة الترشح لجائزة التميز الداخلي لمراكز خدمة العملاء

الدولار

تحرك جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه الآن في البنوك

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

