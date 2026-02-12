قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس التحرير
أخبار البلد

أخبار البلد

سحر السنباطي تلتقي محافظ الغربية لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات دعم الأطفال

أمل مجدى

التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ملفات دعم الأطفال داخل المحافظة، وتطوير منظومة الحماية والرعاية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي إن المجلس،  وبدعم من محافظة الغربية، اتخذ خطوات جادة للقضاء على عمل الأطفال، لا سيما عمل الأطفال في جمع الياسمين، من خلال تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ ندوات لرفع الوعي داخل المحافظة، إلى جانب تدريب جميع العاملين بوحدات الحماية على الدليل الإجرائي القياسي لمكافحة عمل الأطفال، وذلك في إطار تعزيز آليات الحماية، ورفع كفاءة المتعاملين مع الحالات، وتفعيل التدخلات الميدانية على نحو أكثر فاعلية.

كما بحثت رئيسة المجلس مع اللواء أشرف الجندي سبل افتتاح فرع للمجلس داخل المحافظة، تنفيذًا لقانون إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم 182 لسنة 2023، بما يسهم في التوسع في أنشطة المجلس.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم وتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى حماية الأطفال، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تضمن تحقيق أفضل مصلحة للطفل. كما شددا على أهمية دعم كافة الجهود الوطنية التي تستهدف حماية الطفل وتعزيز رفاهيته، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك لضمان تقديم خدمات حماية متكاملة للأطفال داخل المحافظة.

ورحب محافظ الغربية برئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدًا بجهود المجلس في دعم الأطفال والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص محافظة الغربية على التعاون مع المجلس وكافة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ مبادرات تنموية وخدمية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة تولي ملف الطفولة اهتمامًا بالغًا، وأن حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم كل المبادرات والبرامج التي تعزز رفاهية الأطفال وتوفر احتياجاتهم الأساسية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار التنسيق المشترك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لضمان تقديم خدمات حماية متكاملة للأطفال داخل المحافظة.

وفي ختام اللقاء، أهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى اللواء محافظ الغربية، تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل لقضايا الطفولة بالمحافظة. كما أهدى اللواء أشرف الجندي درع المحافظة إلى الدكتورة سحر السنباطي، تقديرًا لجهودها الحثيثة في دعم قضايا الطفولة والأمومة.

وخلال الزيارة، افتتحت الدكتورة سحر السنباطي معرض الملابس الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع بنك الكساء المصري، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، وأمجد هلال، رئيس قطاع الدعم بمؤسسة بنك الكساء المصري، وذلك لصالح المستفيدين من دور الرعاية والعاملين بجمع الياسمين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، وذلك خلال فعالية أُقيمت تحت شعار:
"لا لعمل الأطفال.. طفولة آمنة = مستقبل أفضل".

وأضافت رئيسة المجلس أن معرض الملابس يأتي ضمن البروتوكول المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وبنك الكساء المصري، والذي يستهدف تعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية المشتركة، من بينها المشاركة في المبادرة القومية "لا لعمل الأطفال"، وتنفيذ قوافل الكساء للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة.

وشهدت الفعالية توزيع الملابس على الأطفال بدور الرعاية، بالاضافة الى المستفيدين من الأسر العاملة بجمع الياسمين، بهدف إدخال البهجة على الأطفال والأسر المستحقة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.

وشهدت الفعالية حضور العميد محمد البرلسي، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والأستاذ نهاد عبد المعطي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الغربية، وحنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المرأة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، وجلوستان محمد عثمان، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل.

الطفولة والأمومة القومى للطفولة القومى للطفولة والأمومة سحر السنباطي الدكتورة سحر السنباطي

