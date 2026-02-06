قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قومي الطفولة والأمومة: ختان الإناث جريمة.. وبحلول 2030 سنصل لـ 0%

ختان الإناث
ختان الإناث
البهى عمرو

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن اليوم الجمعة هو اليوم العالمي لـ رفض ختان الإناث، مطالبة بمنع ترديد كلمة ختان الإناث، والقول بـ تشويه الأعضاء التناسلية للفتاة.

وأضافت السنباطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن منظمة الصحة العالمية قالت إن ما يحدث بالفتاة هو تشويه للأعضاء التناسلية، وأن الختان يكون للذكور فقط.

 

ختان الإناث جريمة

 

ولفتت إلى أن ما يحدث مع البنت يمثل جريمة، وأنه بالأرقام والمسح الذي تم في عام 2014، كشف أن هناك 20 % من الفتيات الأقل من 19 عامًا اجري لهن ختان، وفي عام 2012 كشف أن النسبة انخفضت لـ 14%، وقريبا سيكون هناك مسح جديد وستنخفض النسبة.

وأشارت إلى أنه بحلول 2030 سنصل لـ صفر%، وأن النسب الموجودة سيتم القضاء عليها من أجل الحفاظ على البنات، وأن الجميع يعمل من أجل الحفاظ على الفتيات.

وأوضحت أن هناك برامج توعوية، وأن هناك حملات منها احميها من الختان وكانت تتجول في صعيد مصر، ومحافظات الدلتا، وكشفت أنه لم يدرس في الطب ولا في كليات الطب، ما يسمى بختان الإناث، ولذلك لا يوجد مبرر طبي لهذه الجريمة.

سحر السنباطي منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية رفض ختان الإناث كليات الطب

