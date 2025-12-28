هدفنا الفوز والتتويج بأمم أفريقيا.. 6 تصريحات لـ تريزيجيه قبل مواجهة أنجولا

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، لن تكون سهلة، مشددًا على أن المنتخب المصري يدخل أي مباراة بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز، احترامًا لقوة جميع المنافسين.



وأضاف تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم قبل مباراة أنجولا، أن الاستعداد للقاء بدأ مباشرة عقب انتهاء مباراة جنوب أفريقيا، في إطار التركيز الكامل على المرحلة المقبلة من البطولة.

وأشار نجم المنتخب الوطني إلى أن منتخب مصر يمتلك دائمًا لاعبين كبارًا قادرين على تحمل المسئولية، مؤكدًا جاهزيته الكاملة لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، واللعب في أي مركز يحتاجه الفريق وفي أي وقت.

وأوضح تريزيجيه أن تواجد المنتخب في المغرب بغرض هدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة، ورفع اسم مصر عاليًا بين المنتخبات الأفريقية.

وأشاد لاعب الفراعنة بالجهاز الفني، مؤكدًا أن حسام حسن يُعد قدوة ومثلًا أعلى لكل لاعبي منتخب مصر، لما يمتلكه من فنيات عالية وروح وإصرار، إلى جانب كونه أسطورة مصرية حققت الكثير مع المنتخب.

كما شدد تريزيجيه على أن وجود جهاز فني بحجم وخبرة حسام حسن وإبراهيم حسن، يُعد مكسبًا كبيرًا للمنتخب، لما يمنحانه من قوة ودوافع إضافية للاعبين، خاصة أنهما قدوة حقيقية وحققا العديد من الألقاب مع المنتخب الوطني.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على تركيز اللاعبين الكامل من أجل إسعاد الجماهير المصرية، وتحقيق طموحاتها في البطولة.

يذكر أن منتخب مصر كان قد ضمن التأهل للدور ثمن النهائي، لكأس أمم أفريقيا عن المجموعة الثانية بالبطولة، وذلك عقب تحقيقه فوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا على الترتيب، في الجولتين الأولى والثانية، ويسعى للفوز على أنجولا غداً الاثنين لتحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة.