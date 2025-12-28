قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدفنا الفوز والتتويج بأمم أفريقيا.. 6 تصريحات لـ تريزيجيه قبل مواجهة أنجولا

تريزيجيه
تريزيجيه
يسري غازي

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، لن تكون سهلة، مشددًا على أن المنتخب المصري يدخل أي مباراة بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز، احترامًا لقوة جميع المنافسين.


وأضاف تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم قبل مباراة أنجولا، أن الاستعداد للقاء بدأ مباشرة عقب انتهاء مباراة جنوب أفريقيا، في إطار التركيز الكامل على المرحلة المقبلة من البطولة.

وأشار نجم المنتخب الوطني إلى أن منتخب مصر يمتلك دائمًا لاعبين كبارًا قادرين على تحمل المسئولية، مؤكدًا جاهزيته الكاملة لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، واللعب في أي مركز يحتاجه الفريق وفي أي وقت.

وأوضح تريزيجيه أن تواجد المنتخب في المغرب بغرض هدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة، ورفع اسم مصر عاليًا بين المنتخبات الأفريقية.

وأشاد لاعب الفراعنة بالجهاز الفني، مؤكدًا أن حسام حسن يُعد قدوة ومثلًا أعلى لكل لاعبي منتخب مصر، لما يمتلكه من فنيات عالية وروح وإصرار، إلى جانب كونه أسطورة مصرية حققت الكثير مع المنتخب.

كما شدد تريزيجيه على أن وجود جهاز فني بحجم وخبرة حسام حسن وإبراهيم حسن، يُعد مكسبًا كبيرًا للمنتخب، لما يمنحانه من قوة ودوافع إضافية للاعبين، خاصة أنهما قدوة حقيقية وحققا العديد من الألقاب مع المنتخب الوطني.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على تركيز اللاعبين الكامل من أجل إسعاد الجماهير المصرية، وتحقيق طموحاتها في البطولة.

يذكر أن منتخب مصر كان قد ضمن التأهل للدور ثمن النهائي، لكأس أمم أفريقيا عن المجموعة الثانية بالبطولة، وذلك عقب تحقيقه فوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا على الترتيب، في الجولتين الأولى والثانية، ويسعى للفوز على أنجولا غداً الاثنين لتحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة.

تريزيجيه منتخب مصر كأس أمم إفريقيا حسام حسن أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب داود رياض بكنيسة العذراء بطوه

جانب من انطلاق البرنامج

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج سفراء العمل

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يُصلي تسبحة نصف الليل والقداس بمطرانية حلوان.. صور

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد