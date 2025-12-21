تريزيجية: وصلت للنهائي مرتين في أمم أفريقيا و إن شاء الله سنحقق اللقب هذه المرة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمود حسن تريزيجية في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيمبابوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال تريزيجية :"وصلت للنهائي مرتين في أمم أفريقيا و ان شاء الله سنحقق اللقب هذه المرة".

واضاف :"الجميع تعاهدوا علي بذل قصارى جهدهم لتحقيق اللقب و اسعاد الجماهير المصرية".

وأكمل :"كل مباراة في بطولة الأمم نهائي كأس وتركيزنا الان علي مباراة زيمبابوي" .

وختم :"المنتخب المصري يمتلك أفضل اللاعبين في افريقيا و نمتلك أساطير في كرة القدم".

يختتم اليوم "الأحد" منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره منتخب زيمبابوي غدا الإثنين فى تمام الساعة العاشرة فى افتتاح مبارياته فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.