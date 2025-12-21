تريزيجيه: جاهزون للقاء زيمبابوي وكل مباراة نعتبرها نهائي

أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن تركيز لاعبي منتخب مصر منصب حاليًا على مواجهة زيمبابوي فقط، مشددًا على جاهزية جميع اللاعبين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في بداية المشوار.

وأوضح تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص لقاء مصر وزيمبابوي، أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، مشيرًا إلى أنه سبق له الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا مرتين، ومعربًا عن أمله في التتويج باللقب هذه المرة. وأضاف أن جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق البطولة وإسعاد الجماهير المصرية.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على أن كل مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تُعد بمثابة نهائي كأس، وأن التركيز الكامل حاليًا على مواجهة زيمبابوي، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يضم أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية.