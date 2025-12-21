شوبير يكشف موقف حسام حسن مع محمد صلاح.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف مدرب منتخب مصر حسام حسن مع اللاعب محمد صلاح عقب ما حدث في ليفربول.

موقف مدرب منتخب مصر حسام حسن مع اللاعب محمد صلاح

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حسام حسن مدرب منتخب مصر:

تواصلت هاتفيًا مع صلاح عقب ما حدث في ليفربول، وأي لاعب قد يمر باختلافات مع مدربه.

ألمس طموحه ورغبته الكبيرة خلال معسكر المنتخب الحالي، وسبق أن تجاوز فترة تراجع وعاد لأفضل مستوياته عبر منتخب مصر ثم تألق مجددًا مع ليفربول.

أراه مقبلًا على بطولة مميزة وسيبقى ضمن نخبة لاعبي العالم. صلاح يحتاج للتتويج بهذا اللقب، وعلينا جميعًا أن نسانده، وخلال التدريبات يظهر بروح لاعب في بداية مشواره مع المنتخب".

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي.

وتأتي هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها خلال اللقاء.

ويحاول حسام حسن تنظيم الأداء الدفاعي والهجومي والرباط بين الخطوط للحفاظ على شكل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وتحقيق الفوز في الافتتاح لتقديم دفعة معنوية للجماهير واللاعبين قبل المواجهات القوية.