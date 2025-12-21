قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس

مباراة الزمالك وحرس الحدود
مباراة الزمالك وحرس الحدود
يسري غازي

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى ثاني جولات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت مباراة الزمالك وحرس الحدود في ثاني جولات بطولة كأس عاممىة مصر لقطات مثيرة.
 

ضياع هدف 
أهدر عمرو ناصر مهاجم نادي الزمالك فرصة حقيقية لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 35 عقب إنفراده بحارس الحدود وحاول مراوغة الحارس.
 

الـ var ينقذ حرس الحدود
احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك إثر تعرض البرازيلي خوان بيزيرا للسقوط داخل منطقة الجزاء ثم عاد إلي تقنية الفيديو المعروفة الـ var فى الدقيقة 69 ورفض احتسابها.
 

انفراد بيزيرا
أضاع البرازيلي خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك فرصة حقيقية لتسجيل هدف ثان عقب مراوغته مدافع حرس الحدود وتسديده الكرة لتمر بجوار مرمى عمرو شعبان حارس حرس الحدود.
 

كارت أصفر 
أشهر حكم اللقاء فى الوقت بدل الضائع البطاقة الصفراء ضد سيف جعفر نظرا لإعتراضه على القرارات التحكيمية.
 

طرد نجم الحرس
أشهر حكم اللقاء الإنذار الثاني ضد فوزي الحناوي نجم فريق حرس الحدود عقب حصوله على الإنذار الثاني.
 

هدف قاتل
أحرز ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع عقب تلقيه كرة من ضربة ركنية سددها برأسه وسكنت شباك عمرو شعبان حارس مرمي حرس الحدود.
 

تفاصيل لقاء الزمالك والحرس 
بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب الزمالك عبر عمرو ناصر الذى قاد هجمة سريعة ومرر الكرة من أمام منطقة الجزاء واصطدمت بقدم مدافع حرس الحدود لتخرج إلي ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 14 شهدت هجمة قوية لفريق حرس الحدود نجحت دفاعات الزمالك في إبعاد الكرة بعيدا عن منطقة الجزاء إلي رمية تماس فيما هدد أحمد شريف دفاعات الحرس ونجح عمرو ناصر فى تسجيل هدف الزمالك الأول برأسية قوية سكنت شباك حارس الحدود.

وأهدر عمرو ناصر فرصة حقيقية لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 35 عقب إنفراده بحارس الحدود وحاول مراوغة الحارس وسجل محمد بيومي فى الدقيقة 37 هدف التعادل.

وشهدت مجريات الشوط الثاني محاولات هجومية من أجل إضافة الهدف الثاني للفارس الأبيض وسدد أحمد شريف كرة قوية أبعدها عمرو شعبان حارس مرمي فريق حرس الحدود إلي ركنية.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك إثر تعرض البرازيلي خوان بيزيرا للسقوط داخل منطقة الجزاء ثم عاد إلي تقنية الفيديو المعروفة الـ var فى الدقيقة 69 ورفض احتسابها.

وأشهر حكم اللقاء فى الوقت بدل الضائع البطاقة الصفراء ضد سيف جعفر نظرا لإعتراضه على القرارات التحكيمية فى مباراة حرس الحدود بـ كأس عاصمة مصر كما اشهر الإنذار الثاني ضد فوزي الحناوي لحصوله على الإنذار الثاني وأحرز ناصر منسي الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
قافلة طبية
اورمان الشرقية
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
