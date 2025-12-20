قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواصلة مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي مع نظيره حرس الحدود، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. وتأتي المباراة بعد تعادل مثير للزمالك في الجولة الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، في لقاء شهد إثارة وأهدافًا غزيرة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير لرؤية رد فعل الفريق الأبيض بعد التعادل في الجولة الافتتاحية.
 

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

يخوض الزمالك منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم عددًا من الفرق المميزة، حيث تشمل المجموعة كلًا من:

الزمالك – المصري البورسعيدي – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

وتُعد هذه المجموعة من أكثر المجموعات تنافسية، في ظل تقارب المستويات وسعي كل فريق لحجز بطاقة التأهل.

جدول مباريات الزمالك في البطولة

الجولة الثانية:

السبت 20 ديسمبر 2025

الزمالك × حرس الحدود – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الثالثة:

الأربعاء 24 ديسمبر 2025

الزمالك × سموحة – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة الرابعة:

الخميس 1 يناير 2026

الاتحاد السكندري × الزمالك – استاد برج العرب – 5 مساءً

الجولة الخامسة:

الزمالك راحة

الجولة السادسة:

الأحد 11 يناير 2026

الزمالك × زد إف سي – استاد القاهرة – 8 مساءً

الجولة السابعة:

الخميس 15 يناير 2026

المصري البورسعيدي × الزمالك – استاد برج العرب – 8 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الزمالك

تُذاع مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر عبر قناة أون سبورت، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل اللقاءات قبل وبعد المباريات


 

الزمالك حرس الحدود كأس عاصمة مصر

