مصطفى بكري: قوات حرس الحدود تساهم في تأمين قناة السويس

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللواء أركان حرب، أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات حرس الحدود، أجرى حوارا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قائد قوات حرس الحدود أكد في حواره، أن المجرى الملاحي لقناة السويس يتمتع بأعلى درجات التأمين من الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وتابع: قال كذلك إن قوات حرس الحدود لها دور أساسي في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، كأحد أسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة وأن قناة السويس شريان ملاحي عالمي يخضع إلى قوانين واتفاقيات دولية.

وأوضح أن دور قوات حرس الحدود يتخلص في تنفيذ أعمال التفتيش والتأمين للعابرين من الشرق إلى الغرب والعكس، والتأكد من عدم وجود أي أشياء تهدد سلامة وأمن القناة.

وذكر أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط ما يزيد عن 1500 واقعة تهريب وكمية كبيرة من أنواع ومساحات من الزراعات المخدرة.