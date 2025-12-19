مصطفى بكري: الإخوان تختلس 100 مليون دولار من السويد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وسائل الإعلام الإخوانية تواصل الكذب بلا تردد فهو مسألة من الثوابت لديهم.

وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان تواصل فضائحها التي لا تنتهي، آخرها اختلاس 100 مليون دولار من أموال التبرعات في السويد.

وأشار إلى أنهم اختلسوا هذه الأموال التي كانت مخصصة لأغراض تعليمية، وتم اختلاسها عن طريق شبكة إخوانية من بينهم أئمة مساجد وبرلماني سابق من أصول صومالية.

وذكر أن الفضيحة كشفتها صحيفة سويدية تزامنا مع مناقشة البرلمان السويدي يناقش تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وهذا ما جعل قيادات الجماعة الإرهابية يغادرون السويد.