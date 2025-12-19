مصطفى بكري : لازم نواجه الشائعات اللي بتزود الاحتقان في الشارع

ناشد الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، معلقا: «يا حكومة خففي العبء عن الناس.

وقال مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: «محتاجين الناس تعيش عيشة كريمة، تعيش في ستر، ونتعامل مع فقه الأولويات وهو مصالح الشعب وتخفيف العبء عن النظام».

وواصل: «لازم نواجه الشائعات اللي بتزود الاحتقان في الشارع، والرئيس السيسي الذي وقف مع الشعب وأنقذ مصر في لحظة فارقة من التاريخ الحديث بثورة 30 يونيو يسعى لتنفيذ ذلك؛ برغم تحديات الخارج».

وبشأن أحداث السودان، واصل مصطفى بكري: «نحن مع الشرعية ومن حقي كأمن قومي متداخل مع السودان حماية أمن السودان، حتى لو تطلب الأمر التدخل لحماية الحدود المصرية – السودانية من المرتزقة».

