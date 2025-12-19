قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025
توك شو

مصطفى بكري : لازم نواجه الشائعات اللي بتزود الاحتقان في الشارع

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد شحتة

ناشد الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، معلقا: «يا حكومة خففي العبء عن الناس. 

وقال مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: «محتاجين الناس تعيش عيشة كريمة، تعيش في ستر، ونتعامل مع فقه الأولويات وهو مصالح الشعب وتخفيف العبء عن النظام».

وواصل: «لازم نواجه الشائعات اللي بتزود الاحتقان في الشارع، والرئيس السيسي الذي وقف مع الشعب وأنقذ مصر في لحظة فارقة من التاريخ الحديث بثورة 30 يونيو يسعى لتنفيذ ذلك؛ برغم تحديات الخارج».

وبشأن أحداث السودان، واصل مصطفى بكري: «نحن مع الشرعية ومن حقي كأمن قومي متداخل مع السودان حماية أمن السودان، حتى لو تطلب الأمر التدخل لحماية الحدود المصرية – السودانية من المرتزقة».
 

