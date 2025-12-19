مصطفى بكري: مصر مستهدفة .. ونسعى بكل ما نملك للحفاظ على الوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نمر في مرحلة بالغة الصعوبة البعض قد يستهين بما يحدث والبعض لم يصل إليه معنى الأمن القومي والتحديات التي تواجه هذا الوطن.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن خيارنا الوحيد هو أن نسعى بكل ما نملك من أجل الحفاظ على الوطن بحدوده المتعارف عليها منذ آلاف السنين.

وتابع: الوطن مستهدف من التاريخ القديم وليس اليوم فقط، والجيش المصري بكل تاريخه لم يعرف أن هناك شخص قبل بالتفريط في الأمن القومي المصري أو قبل بأن يكون أداة للتآمر في مواجهة الشعب المصري.

وأشار إلى أن الجيش المصري هو جيش الشعب المصري، والشعب المصري مستعد لتحمل أي شئ من أجل بلده ودفاعا عن أمن هذا البلد.

وأكد أن هناك ناس قلبها على البلد وقلبها على الناس، وفي ناس مش في دماغها خالص، وأي حاكم ينحاز للحق والأغلبية، ودايما النظام الناجح بيحس بنبض الشعب، ونزع الاحتقان من الناس، الناس لما تحتقن ده خطر على البلد وخطر على النظام، منوها أن وعي الشعب المصري يسبق أحلامه وآماله.

