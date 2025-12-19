مصطفى بكري: نحتاج إلى قانون قوي ورادع لمواجهة الشائعات.. وهيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف

علق السباح المصري وليد فؤاد، على واقعة وفاة السباح يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة .



الرفق بالحيوان: توثيق أعداد الكلاب في مصر لمراقبتها

كشف عبدالرحمن يوسف، عضو الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، عن تفاصيل الأزمة المتعلقة بالكلاب الضالة في الشوارع المصرية، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة الزراعة والمجتمع المدني يمثل حجر الأساس لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.



ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق له ويرغب في استضافته، حسبما أفادت قناة " القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .



الوطنية للانتخابات : تلقينا 46 شكوى في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التحية والتقدير للناخبين على الاستجابة لدعوات المشاركة في الانتخابات والحرص على المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.



مصطفى بكري: نحتاج إلى قانون قوي ورادع لمواجهة الشائعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأسعار أصبحت عبئا على المواطن المصري، ولكن لا حياد في مصلحة الوطن، مطالبا بتغيير شامل وجذري في انتخابات مجلس النواب.

مصطفى بكري: شبكة الطرق الجديدة إنجاز تاريخي في وقت قياسي.. والشعب لن يلتفت لدعاة الفوضى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر خاضت معارك كثيرة وانتصرت، مشيرا إلى أن مصر تبنى من جديد، فشبكة الطرق الجديدة إنجاز تاريخي في وقت قياسي.

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل صفقة تجارية بحتة، مشيرًا إلى أن محاولات تسييسها جاءت بشكل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، حيث صدرت تصريحات من وزراء إسرائيليين يحثون رئيس وزرائهم على وقف الصفقة، في حين كانت مواقف مصر السياسية واضحة منذ البداية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي.



أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة .

المجلس النرويجي للاجئين السودانيين: أطفال السودان عرضة للبرد القارس والجوع

قالت ماتيلدا فو، مديرة قسم المناصرة لدى المجلس النرويجي للاجئين السودانيين، إن فصل الشتاء والطقس القاسي يزيدان من معاناة المواطنين السودانيين، لا سيما الأطفال الذين يعانون من نقص المأوى والملابس الثقيلة، ما يحرمهم من النوم ويجعلهم عرضة للجوع والبرد والصدمات النفسية، مؤكدة أن المجلس لا يمتلك التمويل الكافي لمساعدة الجميع، لكنه يسعى لتقديم الدعم قدر الإمكان، بالتعاون مع المجتمع المحلي الذي يحاول مساعدة المتضررين في ظل الظروف الصعبة.