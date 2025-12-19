قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: نحتاج إلى قانون قوي ورادع لمواجهة الشائعات.. وهيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لازم يتأكد إن البسين فاضي.. سباح يكشف مفاجأة عن واقعة وفاة السباح يوسف
علق السباح المصري وليد فؤاد، على واقعة وفاة السباح يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة .


الرفق بالحيوان: توثيق أعداد الكلاب في مصر لمراقبتها
كشف عبدالرحمن يوسف، عضو الاتحاد المصري للرفق بالحيوان، عن تفاصيل الأزمة المتعلقة بالكلاب الضالة في الشوارع المصرية، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة الزراعة والمجتمع المدني يمثل حجر الأساس لحماية المواطنين وضمان سلامتهم.


ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق له ويرغب في استضافته، حسبما أفادت قناة " القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .


الوطنية للانتخابات : تلقينا 46 شكوى في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات،  التحية والتقدير للناخبين على الاستجابة لدعوات المشاركة في الانتخابات والحرص على المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.


مصطفى بكري: نحتاج إلى قانون قوي ورادع لمواجهة الشائعات
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأسعار أصبحت عبئا على المواطن المصري، ولكن لا حياد في مصلحة الوطن، مطالبا بتغيير شامل وجذري في انتخابات مجلس النواب.

مصطفى بكري: شبكة الطرق الجديدة إنجاز تاريخي في وقت قياسي.. والشعب لن يلتفت لدعاة الفوضى
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر خاضت معارك كثيرة وانتصرت، مشيرا إلى أن مصر تبنى من جديد، فشبكة الطرق الجديدة إنجاز تاريخي في وقت قياسي.

الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل صفقة تجارية بحتة، مشيرًا إلى أن محاولات تسييسها جاءت بشكل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، حيث صدرت تصريحات من وزراء إسرائيليين يحثون رئيس وزرائهم على وقف الصفقة، في حين كانت مواقف مصر السياسية واضحة منذ البداية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي.


هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة  أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة .

هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع
أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا تنطوي على أي ابعاد او تفاهمات سياسية من أي نوع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

المجلس النرويجي للاجئين السودانيين: أطفال السودان عرضة للبرد القارس والجوع
قالت ماتيلدا فو، مديرة قسم المناصرة لدى المجلس النرويجي للاجئين السودانيين، إن فصل الشتاء والطقس القاسي يزيدان من معاناة المواطنين السودانيين، لا سيما الأطفال الذين يعانون من نقص المأوى والملابس الثقيلة، ما يحرمهم من النوم ويجعلهم عرضة للجوع والبرد والصدمات النفسية، مؤكدة أن المجلس لا يمتلك التمويل الكافي لمساعدة الجميع، لكنه يسعى لتقديم الدعم قدر الإمكان، بالتعاون مع المجتمع المحلي الذي يحاول مساعدة المتضررين في ظل الظروف الصعبة.

مصطفى بكري مصر الانتخابات الاستعلامات صفقة الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

السرطان

فاكهة واحدة تحمي من السرطان والضغط والسكر والقلب وتحسن المزاج

السكر

عشان تعيش مرتاح .. اعرف أفضل الأطعمة لمرضى السكري

تدهور الوظائف الإدراكية

دراسة جديدة تكشف أسباب تدهور الذكاء والذاكرة و الوظائف الإدراكية

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد