أسباب تزايد الإصابة بمرض النقرس عالميا؟ طرق الوقاية منه

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟
لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟
آية التيجي

يُعد النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل المؤلم، وينشأ عندما يتراكم حمض اليوريك في الدم، مكوّنًا بلورات حادة تترسب في المفاصل، مسببة ألمًا حادًا ومفاجئًا، تورمًا، احمرارًا، وسخونة، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الكبير. 

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟

وقد تستمر نوبات مرض النقرس لأيام أو أسابيع، وإذا لم تُعالج، تصبح متكررة ومنهكة بشكل متزايد، بحسب تقرير موقع Times of India.

وكشف تحليل عالمي نشر عام 2023 في مجلة JMIR للصحة العامة أن معدل الإصابة بالنقرس ارتفع بأكثر من 60٪ خلال العقدين الماضيين، مع زيادة مماثلة في سنوات العيش مع الإعاقة. وأشارت المجلة إلى أن "الارتفاع في انتشار النقرس يعكس التحولات الديموغرافية وارتفاع معدلات الأمراض المصاحبة".

كما توقعت دراسة شاملة نشرت في مجلة Lancet Rheumatology عام 2024 أن حالات النقرس سترتفع بنسبة تزيد عن 70% بين عامي 2020 و2050 نتيجة للنمو السكاني، الشيخوخة، وعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والسمنة. 

ولا يقتصر النقرس على كبار السن فقط، فقد وجدت دراسة حديثة عام 2025 في مجلة Frontiers أن معدل الإصابة بالنقرس بين المراهقين (10-24 عامًا) في ازدياد ملحوظ، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI).

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟

طرق الوقاية وإدارة النقرس

وتوصي الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم (ACR) باتباع نهج شامل لنمط الحياة للحد من خطر الإصابة بالنقرس والسيطرة على الأعراض، ويشمل ذلك:

ـ ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، لدعم صحة التمثيل الغذائي وتحسين حساسية الإنسولين، وتقليل السمنة.

ـ الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كميات كافية من الماء يوميًا لطرد حمض اليوريك ومنع تكون البلورات (8-12 كوب يوميًا).

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟

ـ تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين مثل اللحوم الحمراء، لحوم الأعضاء، المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الغنية بالفركتوز.

ـ الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ضمن المعدل الطبيعي لتقليل الأمراض المصاحبة للنقرس.

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟

النظام الغذائي المثالي للوقاية من النقرس

وتؤكد مؤسسة التهاب المفاصل أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من النوبات، ويشمل:

ـ منتجات الألبان قليلة الدسم (حليب، زبادي)

ـ الفواكه مثل الكرز والحمضيات

ـ الخضراوات والحبوب الكاملة

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟

ـ البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس

ـ المشروبات غير المحلاة والماء.
كما تشدد المؤسسة على فوائد الأنظمة الغذائية المتوسطية ونمط DASH الغني بالخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، لدعم خفض مستويات حمض اليوريك والحفاظ على الصحة الأيضية العامة.

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟

العلاج الدوائي للنقرس

وإذا كنت تعاني من النقرس أو نوبات متكررة، يمكن أن تساعد أدوية مثل الألوبيورينول أو الكولشيسين في خفض مستويات حمض اليوريك والحد من تكرار النوبات.

