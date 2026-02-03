قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
أسامة كمال: فتح معبر رفح في الاتجاهين يؤكد فشل مخططات التهجير

هاجر ابراهيم

قال الإعلامي أسامة كمال، إن معبر رفح البري شهد، اعتبارًا من أمس، فتحه في الاتجاهين، مع عودة عدد من الفلسطينيين إلى قطاع غزة، من بينهم مصابون كانوا قد دخلوا الأراضي المصرية لتلقي العلاج.

وأوضح كمال؛ في برنامجه مساء dmc المذاع عبر قناة dmc، مساء الثلاثاء، أن عملية العبور ما زالت تخضع لإجراءات إسرائيلية معقدة، إلا أن المشهد في مجمله يعكس فشل محاولات فرض التهجير القسري، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعودون إلى أرضهم رغم كل الظروف، في تعبير واضح عن التمسك بالوطن ورفض اقتلاعهم منه.

وأشار إلى أن عودة الفلسطينيين، وإن كانت إلى أرضهم، إلا أنها لا تعني عودة إلى بيوت قائمة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، معربًا عن أسفه لما يواجهه الأهالي من معاناة إنسانية قاسية.

وتقدم بالدعاء لأهالي غزة، مؤكدًا أن هذه الأيام المباركة تستدعي مزيدًا من التضامن والدعاء لهم، في ظل ما يمرون به من ظروف صعبة.

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

التدخين

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

