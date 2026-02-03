أسامة كمال: فتح معبر رفح في الاتجاهين يؤكد فشل مخططات التهجير

قال الإعلامي أسامة كمال، إن معبر رفح البري شهد، اعتبارًا من أمس، فتحه في الاتجاهين، مع عودة عدد من الفلسطينيين إلى قطاع غزة، من بينهم مصابون كانوا قد دخلوا الأراضي المصرية لتلقي العلاج.

وأوضح كمال؛ في برنامجه مساء dmc المذاع عبر قناة dmc، مساء الثلاثاء، أن عملية العبور ما زالت تخضع لإجراءات إسرائيلية معقدة، إلا أن المشهد في مجمله يعكس فشل محاولات فرض التهجير القسري، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعودون إلى أرضهم رغم كل الظروف، في تعبير واضح عن التمسك بالوطن ورفض اقتلاعهم منه.

وأشار إلى أن عودة الفلسطينيين، وإن كانت إلى أرضهم، إلا أنها لا تعني عودة إلى بيوت قائمة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية، معربًا عن أسفه لما يواجهه الأهالي من معاناة إنسانية قاسية.

وتقدم بالدعاء لأهالي غزة، مؤكدًا أن هذه الأيام المباركة تستدعي مزيدًا من التضامن والدعاء لهم، في ظل ما يمرون به من ظروف صعبة.