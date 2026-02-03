بالتزامن مع فتح معبر رفح.. وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيي العريش والشيخ زويد

أجرى الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة ميدانية علي مستشفيي العريش العام والشيخ زويد المركزي، وذلك لضمان استدامة الخدمات الطبية واستمرارية الجاهزية الكاملة ، بالتزامن مع فتح معبر رفح البري. وللوقوف على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية بالمحافظة.

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد مستشفى العريش العام، يرافقه الدكتورة مني يوسف حرب مدير الطب العلاجي والدكتور حسام أبو القاسم، مدير إدارة المستشفيات. حيث شملت الجولة أقسام الاستقبال، والأقسام الداخلية، والصيدلية، والأشعة.

وخلال المرور، تأكد وكيل الوزارة من انتظام الأطقم الطبية والتمريضية في نوبتجياتهم ، وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية.

وحرص على زيارة المرضى في الأقسام الداخلية للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستماع لآرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وجودة الأداء على مدار الساعة.

وتفقد التجهيزات النهائية والفرش النهائي لمبنى الكلى الجديد تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة القادمة.

وواصل وكيل الوزارة جولته التفقدية بالمرور على مستشفى الشيخ زويد المركزي، حيث شملت الجولة أقسام الطوارئ، القسم الداخلي، الأشعة، الصيدلية، والمعمل ، مطلعا على جداول النوبتجيات وكشوف انتظام العاملين في المستشفى.

كما تضمنت الجولة تفقد المستشفى الميداني للتأكد من جاهزيته الكاملة لاستقبال أي حالات وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وفي ختام جولته، أكد وكيل الوزارة ، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية لتكثيف الرقابة الميدانية المفاجئة على المستشفيات العامة والمركزية، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين في شمال سيناء، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه سير العمل.

