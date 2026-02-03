جمال بخيت: فلسفة تعليمية جديدة ضرورة لإنتاج مواطن مصري واعٍ وناقد

قال الشاعر جمال بخيت، إنّ حالة الثقافة المصرية تعاني نقصًا في الإدارة الشاملة، مشددًا على أن نجاح أي منتج ثقافي يتطلب تنسيقًا بين جميع الوزارات المعنية، بما فيها المالية والاتصالات، لضمان حماية المنتج وتشجيع الاستثمار فيه.

وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الثقافة ليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، بل هي جزء من خطة شاملة لتشكيل المواطن الواعي.

وأشار بخيت إلى أن التعليم الحالي يعاني من قيود تشبه تجربة جماعة الإخوان، حيث يُجبر الطالب على تقليد المناهج دون تفكير نقدي أو تطوير رأي مستقل. وأكد أن صياغة فلسفة تعليمية جديدة ضرورية لإنتاج مواطنين قادرين على النقد، التفكير الإبداعي، والمساهمة في العلوم والتكنولوجيا والمهن الحديثة داخل المجتمع المصري.

وشدد الشاعر على أهمية إعداد المواطن المصري بشكل متكامل، بحيث يمتلك قدرات عقلية نقدية، ويكون مؤهلاً للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، معتمدًا على التعليم والثقافة العامة كأساس لتطوير وعي الأجيال القادمة.