مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
مصطفى بكري: شروط إسرائيلية تعطل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

محمد صبيح

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيها مقارنة بمستوياته السابقة، ليواصل العيار الأكثر تداولا في السوق المصرية موجة الصعود.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا ملحوظا، متأثرا بزيادة أسعار الأعيرة المختلفة، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم 

عيار 24 سجل سعر البيع 6625 جنيها وسعر الشراء 6600 جنيه.

عيار 22 سجل سعر البيع 6070 جنيها وسعر الشراء 6050 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 5795 جنيها وسعر الشراء 5775 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع 4965 جنيها وسعر الشراء 4950 جنيها.

 عيار 14 سجل سعر البيع 3865 جنيها وسعر الشراء 3850 جنيها.

عيار 12 سجل سعر البيع 3310 جنيهات وسعر الشراء 3300 جنيه.

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاء بين الأعيرة المتداولة، 6625 جنيها للبيع و6600 جنيه للشراء، ليعكس الزيادة العامة في أسعار المعدن النفيس.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعره 6070 جنيها للبيع مقابل 6050 جنيها للشراء، متأثرا بحركة الصعود نفسها.

ووصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في السوق المصرية، إلى 5795 جنيها للبيع و5775 جنيها للشراء، بعد ارتفاع قدره نحو 50 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 4965 جنيها للبيع و4950 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3865 جنيها للبيع و3850 جنيها للشراء.

كما سجل الذهب عيار 12 سعر 3310 جنيهات للبيع و3300 جنيه للشراء.

أسعار الجنيه الذهب والأونصة

سجل الجنيه الذهب اليوم 46360 جنيها للبيع و46200 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة محليا 205995 جنيها للبيع و205285 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة عالميا 4355.97 دولارا.

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

التجمع الرابع

تحسين ورفع كفاءة منطقة تمر حنة بالتجمع الرابع ضمن خطة الجهاز الشاملة

وزير المالية

ننشر تفاصيل استفسارات المستثمرين بشأن تطبيق منظومة ACI

إزالة المخالفات

جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بمختلف مناطق المدينة

أسباب تزايد الإصابة بمرض النقرس عالميا؟ طرق الوقاية منه

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

