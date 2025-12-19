الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق إلى برشلونة.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل صفقة انتقال نجم الاهلي الشاب حمزة عبد الكريم الى برشلونة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير :الأهلي يوافق على إعارة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بشروط معينة منها بند الزام بالشراء.

ونجح النادي الأهلي، في الفوز علي سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- فاركو = 6 نقاط

2- طلائع الجيش = 3 نقاط

3- إنبي = 3 نقاط

4- الأهلي = 3 نقاط

5- المقاولون العرب = بدون نقاط

6- غزل المحلة = بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا = بدون نقاط.

