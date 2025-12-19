الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

تعاني كثير من النساء من قشرة الشعر أو انسداد مسام فروة الرأس، ما يدفعهن للبحث عن شامبوهات طبية أو زيوت باهظة الثمن.

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس؟

لكن كشف موقع The Health عن مكوّن طبيعي بسيط ومتوافر في كل منزل يمكنه تنظيف فروة الرأس بعمق واستعادة توازنها الصحي، وهو الملح الخشن.

ويعمل الملح الخشن كمقشّر طبيعي يساعد على:

ـ إزالة بقايا الزيوت المتراكمة على فروة الرأس

ـ التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام

ـ تحسين تهوية فروة الرأس وتعزيز قدرتها على «التنفس»

ـ تقليل فرص تكوّن القشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات

وتؤكد المصادر الصحية أن تنظيف فروة الرأس بانتظام يساهم في تقليل تساقط الشعر وتهيئة بيئة صحية لنموه بشكل أفضل.

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس



طريقة تنظيف فروة الرأس بالملح الخشن

وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

ـ بلّي فروة الرأس جيدًا بالماء الفاتر

ـ ضعي ملعقتين كبيرتين من الملح الخشن مباشرة على فروة الرأس

ـ دلّكي فروة الرأس بأطراف الأصابع بلطف لمدة 3 إلى 5 دقائق بحركات دائرية

ـ اغسلي الشعر بالشامبو المعتاد للتخلص من بقايا الملح

ـ كرري هذه الطريقة مرة كل أسبوعين فقط

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نصائح مهمة قبل الاستخدام

ـ لا يُنصح باستخدام الملح الخشن على فروة رأس ملتهبة أو مصابة بجروح

ـ تجنّبي الفرك العنيف حتى لا تتعرض فروة الرأس للخدوش

ـ يمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر لتعزيز التأثير المضاد للقشرة

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نتيجة الملح الخشن في التخلص من قشرة الشعر

ويساعد استخدام الملح الخشن بهذه الطريقة البسيطة على تنظيف فروة الرأس بعمق، والحد من القشرة، وتقليل تساقط الشعر، ما يفتح الطريق أمام شعر أقوى وأكثر كثافة ولمعانًا.