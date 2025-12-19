قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

آية التيجي

تعاني كثير من النساء من قشرة الشعر أو انسداد مسام فروة الرأس، ما يدفعهن للبحث عن شامبوهات طبية أو زيوت باهظة الثمن.

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس؟

لكن كشف موقع The Health عن مكوّن طبيعي بسيط ومتوافر في كل منزل يمكنه تنظيف فروة الرأس بعمق واستعادة توازنها الصحي، وهو الملح الخشن.

ويعمل الملح الخشن كمقشّر طبيعي يساعد على:

ـ إزالة بقايا الزيوت المتراكمة على فروة الرأس

ـ التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام

ـ تحسين تهوية فروة الرأس وتعزيز قدرتها على «التنفس»

ـ تقليل فرص تكوّن القشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات

وتؤكد المصادر الصحية أن تنظيف فروة الرأس بانتظام يساهم في تقليل تساقط الشعر وتهيئة بيئة صحية لنموه بشكل أفضل.

طريقة تنظيف فروة الرأس بالملح الخشن

وللحصول على أفضل النتائج، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

ـ بلّي فروة الرأس جيدًا بالماء الفاتر

ـ ضعي ملعقتين كبيرتين من الملح الخشن مباشرة على فروة الرأس

ـ دلّكي فروة الرأس بأطراف الأصابع بلطف لمدة 3 إلى 5 دقائق بحركات دائرية

ـ اغسلي الشعر بالشامبو المعتاد للتخلص من بقايا الملح

ـ كرري هذه الطريقة مرة كل أسبوعين فقط

نصائح مهمة قبل الاستخدام

ـ لا يُنصح باستخدام الملح الخشن على فروة رأس ملتهبة أو مصابة بجروح

ـ تجنّبي الفرك العنيف حتى لا تتعرض فروة الرأس للخدوش

ـ يمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر لتعزيز التأثير المضاد للقشرة

نتيجة الملح الخشن في التخلص من قشرة الشعر

ويساعد استخدام الملح الخشن بهذه الطريقة البسيطة على تنظيف فروة الرأس بعمق، والحد من القشرة، وتقليل تساقط الشعر، ما يفتح الطريق أمام شعر أقوى وأكثر كثافة ولمعانًا.

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة ينفي التعاقد مع مدير فني للجبلاية

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

المتهم

بسبب الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالجيزة

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

