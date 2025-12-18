هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا تنطوي على أي ابعاد او تفاهمات سياسية من أي نوع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس هيئة الاستعلامات، :" الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز بشرق المتوسط".

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: مصر تتخذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة".