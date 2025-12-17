تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إندونيسيا والعراق في قطاع النفط والغاز

بحثت إندونيسيا والعراق سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاعي النفط والغاز، بمشاركة شركة بيرتامينا إنترناشونال للاستكشاف والإنتاج "PIEP"، وذلك في إطار جهود البلدين لتوسيع الشراكات في مجال الطاقة.



جاءت المباحثات خلال اجتماع عقد في جاكرتا أمس الثلاثاء، بين نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي يوليوت تانجونج، ونائب وزير شئون المنبع في وزارة النفط العراقية باسم محمد خضير.



وقال تانجونج "إن الحكومة الإندونيسية ملتزمة بتعزيز تعاون نفطي وغازي مستدام ومحقق للمنافع المتبادلة"، مؤكدا أن هذا التعاون لا يهدف فقط إلى دعم الأمن الطاقي الوطني، بل يسهم أيضا في بناء القدرات ونقل المعرفة بين البلدين.



وأوضح أن إشراك شركة بيرتامينا إنترناشونال يأتي نظرا لدورها التنفيذي في قطاع المنبع النفطي والغازي، لا سيما في دعم تطوير الحقول النفطية والغازية في العراق، إلى جانب تعزيز جهود إندونيسيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتنفيذ الرؤية الوطنية للدولة.



وأشار تانجونج إلى أن التعاون الإندونيسي-العراقي في قطاع النفط والغاز يجرى الإعداد له حاليا عبر مذكرة تفاهم حكومية تم إرسالها إلى الجانب العراقي عبر القنوات الدبلوماسية ولا تزال قيد النقاش.



ويشمل نطاق التعاون المقترح تسهيل تجارة واستثمارات النفط والغاز وتعزيز نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وإجراء بحوث مشتركة وتطوير وبناء قدرات الموارد البشرية، كما يهدف التعاون إلى فتح المجال أمام مشاركة الشركات الإندونيسية المملوكة للدولة في مشاريع النفط والغاز داخل العراق وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين.

