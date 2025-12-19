قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
مصطفى بكري: شروط إسرائيلية تعطل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة| فيديو
آلاف الأنهار الجليدية حول العالم ستختفي قريبا.. ماذا سيحدث؟

الأنهار الجليدية
الأنهار الجليدية
أحمد أيمن

أظهر بحث علمي حديث، أن آلاف الأنهار الجليدية حول العالم ستختفي سنويًا في العقود المقبلة؛ إذا استمر الاحترار المناخي دون كبح جماحه، وقد يتبقى منها جزءٌ ضئيل بحلول نهاية هذا القرن.

ودعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة نيتشر كلايمت تشينج تحت إشراف عالم الجليد لاندر فان تريخت، إلى ضرورة تبني سياسات مناخية أكثر طموحًا للحد من الخسائر الجسيمة التي تنتظر هذه الأنهار إذا لم يتم التحكم في ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

ذروة انقراض الأنهار الجليدية

تتبع الباحثون في دراستهم أكثر من 211 ألف نهر جليدي عبر صور الأقمار الاصطناعية وبيانات عالمية، بهدف تحديد السنة التي سيبلغ فيها عدد الأنهار الجليدية المفقودة ذروته، وهو ما أطلقوا عليه «ذروة انقراض الأنهار الجليدية». 

يستخدم الفريق نماذج حاسوبية تتراوح بين سيناريوهات احترار معتدلة، مثل ارتفاع 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وصولًا إلى أسوأ السيناريوهات التي تتوقع زيادة قدرها 4 درجات مئوية.

وتشير النتائج إلى أن العالم يفقد حاليًا نحو 1000 نهر جليدي سنويًا، لكن هذا المعدل سيتصاعد بشكل ملحوظ، وأنه حتى إذا تم تحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية؛ فمن المتوقع أن يفقد العالم نحو 2000 نهر جليدي سنويًا بحلول عام 2041. 

وفي هذه الحالة، قد تبقى نحو 96 ألف نهر جليدي بحلول عام 2100، ما يمثل أقل من نصف العدد الحالي.

توقعات الاحترار العالمي

المعطيات المترتبة على السياسات الحكومية الحالية والتزامات الدول تشير إلى أن الاحترار العالمي قد يصل إلى 2.7 درجة مئوية في المستقبل القريب، ما يؤدي إلى تسريع فقدان الأنهار الجليدية إلى نحو 3000 نهر سنويًا بين 2040 و2060. 

وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يتبقى نحو 44 ألف نهر جليدي فقط بحلول نهاية القرن. 

أما في أسوأ الظروف، إذا وصلت الزيادة في درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية؛ فإن فقدان الأنهار الجليدية سيتسارع ليصل إلى 4000 نهر سنويًا بحلول منتصف القرن، وقد تتبقى فقط نسبة ضئيلة جدًا منها بحلول عام 2100، تقدر بنحو 9٪ من إجمالي الأنهار التي كانت موجودة.

ورغم أن الأنهار الجليدية الصغيرة تُسهم بشكل أقل في ارتفاع مستوى سطح البحر مقارنة بالأنهار الكبيرة؛ فإن فقدانها يمكن أن ينعكس سلبًا على السياحة والأنظمة البيئية والمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها اقتصاديًا وثقافيًا. 

كما أن اختفاء أي نهر جليدي، مهما كان حجمه، قد يُحدث تغيرات بيئية محلية ملموسة، وفق ما أكده الباحثون المشاركون في الدراسة.

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

الزوجة

المرأة ليست حيوانة.. عالم بالأزهر: لا يوجد في الإسلام ضرب الزوج لزوجته من أجل العلاقة

الدكتور يسري جبر

هل يأثم من قال إن شاء الله لأمر لا ينوي فعله؟.. يسري جبر يُجيب

واقعة فتاة المترو

عالم بالأزهر يعلق على واقعة فتاة المترو: الرجل في سن جدها واتهمته بالجنان

أسباب تزايد الإصابة بمرض النقرس عالميا؟ طرق الوقاية منه

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

