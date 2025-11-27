عبر خطة شاملة.. بني سويف تشن حملة لإزالة التعديات على نهر النيل تحت إشراف المحافظ

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت اجتماعًا بحضور المهندس كمال الجمل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس ياسر سيف، مدير تطوير وحماية النيل، ورؤساء الوحدات المحلية لعدد من المراكز والمدن، ومسؤولي الأملاك، والتضامن، والأمن، وشركات المرافق من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز.

وأوضح السكرتير العام أن عقد هذا الاجتماع يأتي في ضوء الكتب الدورية الواردة من قطاع الري بشأن التنسيق لإزالة كافة أشكال التعدي على القطاع المائي لنهر النيل التي تمنع تدفقه، وفي إطار مشروع ضبط النيل والإجراءات الخاصة بتحديد أراضي أملاك الدولة فيما يخص أراضي طرح النهر لمنع أي تعديات عليها.

تم الاتفاق على تشكيل لجنة على مستوى المراكز المطلة على المجرى المائي للنيل (الواسطى، بني سويف، الفشن، ببا)، تضم ممثلين عن الجهات والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق المعنية، لمعاينة حالات التعدي، وذلك تحت إشراف إدارة تطوير وحماية النيل، التي تتولى إعداد تقرير مفصل لكل حالة على حدة والتنسيق مع الجهات الأمنية لوضع برنامج زمني لإزالة تلك التعديات بإشراف من الري باعتبارها جهة الولاية.