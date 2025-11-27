توجيهات عاجلة من وكيل صحة المنوفية بعد زيارة مستشفى الشهداء

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية ، جولة ميدانية موسّعة داخل مستشفى الشهداء المركزي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال المرور:الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي و الأستاذ محمد يوسف مدير إدارة المتابعة الإدارية

بدأ وكيل الوزارة الجولة بتفقد شباك التذاكر وقسم الاستقبال لمتابعة آلية تقديم الخدمة للمواطنين، ثم مرّ على الأقسام الداخلية للوقوف على سير العمل والانضباط داخل المستشفى.

كما شملت الجولة تقييم مستوى النظافة داخل المستشفى بعد ملاحظته وجود قصور واضح، وتوجيهه بسرعة رفع الكفاءة و مراجعة أداء الأمن الإداري والتأكد من مدى التزامه بالمهام المكلف بها.

كما التحاور مع عدد من المرضى داخل الأقسام المختلفة للوقوف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة.

وخلال مناقشته مع مدير المستشفى، شدّد وكيل الوزارة على ضرورة زيادة نسب العمليات الجراحية، مع بحث الحلول العملية المقترحة لرفع حجم النشاط الجراحي بما يخدم المواطنين ويحسن كفاءة التشغيل ويرفع نسبة العمليات الجراحية .

كما تفقد الأقسام الفنية حيث توجّه وكيل الوزارة إلى قسم الكلى الصناعي و استمع للمرضى واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة لهم.

كما تفقد معمل المستشفى وتأكد من توافر المستلزمات اللازمة لعمله دون تعطّل ، وخلال مروره على الصيدلية، لاحظ وجود بعض النواقص فقام على الفور بالاتصال بمدير إدارة الصيادلة بالمديرية لتوفيرها فورًا وعدم تكرار النقص.

وخلال الجولة، وجّه وكيل الوزارة بإحالة عدد من المتغيبين عن العمل للتحقيق لإعادة الانضباط داخل المستشفى.

وفي قرارات وتوجيهات عاجلة وجه بتشكيل لجنة متابعة مكثفة من جميع الإدارات الفنية بالمديرية، مع التواجد داخل المستشفى لمدة أسبوع لمتابعة الأداء بشكل يومي، استدعاء رئيسة التمريض و المسئول المالي والإداري إلى ديوان المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على الملاحظات المرصودة،رفع مستوى النظافة والأمن والانضباط الوظيفي داخل المستشفى.

أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة أن هذه الجولة و هذه الزيارات تأتي في إطار خطة رقابية شاملة تهدف إلى تصحيح المسار ورفع جودة الخدمة وضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة ومحترمة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين.