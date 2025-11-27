قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جودة عالمية وتخفيضات تصل لـ 30%.. العسل المصري يثبت مكانته عالميا بمهرجانه الثامن

مهرجان العسل المصري
مهرجان العسل المصري
شيماء مجدي   -  
عدسة محمد زيكا

يشهد قطاع النحل في مصر انطلاقة جديدة مع افتتاح مهرجان العسل المصري في نسخته الثامنة، والذي يُعد منصة بارزة لاستعراض جودة العسل المصري وسمعته المميزة داخل مصر وخارجها. ويأتي المهرجان هذا العام تحت شعار "عسل النيل الخالد"


ومن جانبه أكد الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ، أن انطلاق مهرجان العسل المصري يدل على أصالة والسمعة الطيبة التى يتمتع بها العسل المصري فى مصر والدول الأخري ويتم انطلاقه اليوم تحت شعار "عسل النيل الخالد " ، مشيرا إلي أن المعرض يضم العديد من المنتجات ، كما أنه يعد فرصة للزوار للتعرف على أهم أنواع العسل المصري .

وأضاف "البحيري" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ،  أن مهرجان العسل المصري في نسخته الثامنة هو أحد القطاعات الهامة، وتدل على الأصالة التي يعيشها قطاع النحل والعسل في مصر، إضافة إلى أنه هناك منتجات وعروض هامة من منتجات النحل، وشركات رائدة في مجال إنتاج النحل.

مواعيد مهرجان العسل

وقال "رئيس اتحاد النحالين العرب"   أن مهرجان العسل المصري يبدأ من اليوم 27 نوفمبر وسيستمر حتى 30 نوفمبر القادم، مؤكدا أنه يمكن للزائرين أن يقوموا بالزيارة  من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءا، مؤكدا أنه كان هناك شائعات خلال الفترة الماضية أضرت بصناعة النحل ، ولكن العسل المصري يتمتع بجودة عالية ولا صحة لتلك الشائعات.

تصدير العسل

وتابع أن العسل المصري يتمتع بجودة عالية، مؤكدا أنه يتم تصدير أكثر من 3 ألاف طن كل عام ، حيث لدينا أعسال جيدة وقوية وتتمتع بالكثير من المميزات الخاصة .


وأوضح الدكتور فتحي البحيري أننا نسعى لوضع خطة طموحة للنهوض بقطاع العسل المصري وزيادة الكميات المصدرة إلي 5 آلاف طن مما يضيف قيمة مضافة ويزيد من النمو الاقتصادى للقطاع حتى أصغر نحال خاصة أن قطاع النحل فى مصر كبير جدا .


كما يشكل المهرجان منصة تجارية ممتازة لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير، حيث شهدت الدورات السابقة زيادة في عدد المشاركين وتنوع المنتجات، مما ساهم في نشر ثقافة العسل والتوعية بجودته.

تخفيضات على العسل

ولفت إلي أن العسل المعروض فى المهرجان عليه تخفيضات تتراوح من 20 ل 30% ، ويوجد جميع أنواع العسل الذي يناسب جميع الفئات كما يوجد أنواع من الأعسال النادرة وكلها أعسال طبيعية 100% .

 
يتطلع مهرجان العسل المصري في نسخته الثامنة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك من خلال توفير منصة لعرض منتجات النحالين وتوسيع نطاق أعمالهم، كما يسعى لتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير مهاراتهم، وتشجيع الاستثمار في صناعة النحل وتطوير البنية التحتية اللازمة.


ويهدف المهرجان أيضًا إلى الترويج لأفضل الممارسات في تربية النحل وإنتاج العسل، والتعريف بجودة وتنوع العسل المصري على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على فتح أسواق جديدة أمام صادرات العسل المصري، وزيادة الوعي بفوائد منتجات خلية النحل وأهميتها في الحفاظ على نمط حياة صحى.

مهرجان العسل المصري اتحاد النحالين العرب العسل المصري إنتاج النحل تصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط :الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9 % ليصل إلى 167.6 مليار جنيه مستحوذاً على نحو 66% من اجمالي الاستثمارات

تعاون مصري صيني

اتفاقية تعاون وبيان مشترك بين الأعلى للآثار والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بالصين

مهرجان العسل المصري

جودة عالمية وتخفيضات تصل لـ 30%.. العسل المصري يثبت مكانته عالميا بمهرجانه الثامن

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد