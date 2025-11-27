جودة عالمية وتخفيضات تصل لـ 30%.. العسل المصري يثبت مكانته عالميا بمهرجانه الثامن

يشهد قطاع النحل في مصر انطلاقة جديدة مع افتتاح مهرجان العسل المصري في نسخته الثامنة، والذي يُعد منصة بارزة لاستعراض جودة العسل المصري وسمعته المميزة داخل مصر وخارجها. ويأتي المهرجان هذا العام تحت شعار "عسل النيل الخالد"



ومن جانبه أكد الدكتور فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ، أن انطلاق مهرجان العسل المصري يدل على أصالة والسمعة الطيبة التى يتمتع بها العسل المصري فى مصر والدول الأخري ويتم انطلاقه اليوم تحت شعار "عسل النيل الخالد " ، مشيرا إلي أن المعرض يضم العديد من المنتجات ، كما أنه يعد فرصة للزوار للتعرف على أهم أنواع العسل المصري .

وأضاف "البحيري" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن مهرجان العسل المصري في نسخته الثامنة هو أحد القطاعات الهامة، وتدل على الأصالة التي يعيشها قطاع النحل والعسل في مصر، إضافة إلى أنه هناك منتجات وعروض هامة من منتجات النحل، وشركات رائدة في مجال إنتاج النحل.

مواعيد مهرجان العسل

وقال "رئيس اتحاد النحالين العرب" أن مهرجان العسل المصري يبدأ من اليوم 27 نوفمبر وسيستمر حتى 30 نوفمبر القادم، مؤكدا أنه يمكن للزائرين أن يقوموا بالزيارة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءا، مؤكدا أنه كان هناك شائعات خلال الفترة الماضية أضرت بصناعة النحل ، ولكن العسل المصري يتمتع بجودة عالية ولا صحة لتلك الشائعات.

تصدير العسل

وتابع أن العسل المصري يتمتع بجودة عالية، مؤكدا أنه يتم تصدير أكثر من 3 ألاف طن كل عام ، حيث لدينا أعسال جيدة وقوية وتتمتع بالكثير من المميزات الخاصة .



وأوضح الدكتور فتحي البحيري أننا نسعى لوضع خطة طموحة للنهوض بقطاع العسل المصري وزيادة الكميات المصدرة إلي 5 آلاف طن مما يضيف قيمة مضافة ويزيد من النمو الاقتصادى للقطاع حتى أصغر نحال خاصة أن قطاع النحل فى مصر كبير جدا .



كما يشكل المهرجان منصة تجارية ممتازة لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير، حيث شهدت الدورات السابقة زيادة في عدد المشاركين وتنوع المنتجات، مما ساهم في نشر ثقافة العسل والتوعية بجودته.

تخفيضات على العسل

ولفت إلي أن العسل المعروض فى المهرجان عليه تخفيضات تتراوح من 20 ل 30% ، ويوجد جميع أنواع العسل الذي يناسب جميع الفئات كما يوجد أنواع من الأعسال النادرة وكلها أعسال طبيعية 100% .



يتطلع مهرجان العسل المصري في نسخته الثامنة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك من خلال توفير منصة لعرض منتجات النحالين وتوسيع نطاق أعمالهم، كما يسعى لتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير مهاراتهم، وتشجيع الاستثمار في صناعة النحل وتطوير البنية التحتية اللازمة.



ويهدف المهرجان أيضًا إلى الترويج لأفضل الممارسات في تربية النحل وإنتاج العسل، والتعريف بجودة وتنوع العسل المصري على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على فتح أسواق جديدة أمام صادرات العسل المصري، وزيادة الوعي بفوائد منتجات خلية النحل وأهميتها في الحفاظ على نمط حياة صحى.