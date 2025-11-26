مهرجان العسل المصري يعود بنسخته الثامنة: دعم للنحالين وتوسيع لأسواق التصدير

تنطلق غدًا، الخميس، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان العسل المصري بحديقة الحرية في الزمالك، بمشاركة الشركات المتخصصة، و بالتعاون مع الاتحاد العربي للنحالين، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، بهدف تسليط الضوء على الجودة الفائقة للعسل المصري والتعريف بأحدث الأبحاث في عالم تربية النحل.



يهدف المهرجان إلى ترسيخ مكانة العسل المصري كمنتج عالي الجودة يستحق مكانة مرموقة على موائد المستهلكين، فمنذ إطلاق المهرجان في أكتوبر 2019 بالتعاون مع اتحاد النحالين العرب ورعاية عدة وزارات ومحافظات، بما في ذلك وزارة الزراعة والتجارة والصناعة،.

و لعب المهرجان دورًا محوريًا في التعريف بجودة وتنوع العسل المصري ونجح في تعزيز صناعة العسل وزيادة الوعي بفوائده.

كما شكل المهرجان منصة تجارية ممتازة لتبادل الخبرات وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير، حيث شهدت الدورات السابقة زيادة في عدد المشاركين وتنوع المنتجات، مما ساهم في نشر ثقافة العسل والتوعية بجودته.

ويستمر المهرجان في دوره كملتقى يجمع النحالين والمنتجين والمستهلكين والخبراء للتعرف على أحدث التقنيات في صناعة النحل.



يتطلع مهرجان العسل المصري في نسخته الثامنة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك من خلال توفير منصة لعرض منتجات النحالين وتوسيع نطاق أعمالهم، كما يسعى لتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير مهاراتهم، وتشجيع الاستثمار في صناعة النحل وتطوير البنية التحتية اللازمة.

ويهدف المهرجان أيضًا إلى الترويج لأفضل الممارسات في تربية النحل وإنتاج العسل، والتعريف بجودة وتنوع العسل المصري على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على فتح أسواق جديدة أمام صادرات العسل المصري، وزيادة الوعي بفوائد منتجات خلية النحل وأهميتها في الحفاظ على نمط حياة صحى.



و تشارك تونس كـ ضيف شرف في هذه الدورة، بحضور معز بن زغدان، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث تمثل هذه المشاركة حلقة وصل لـ توسيع آفاق التعاون في جميع مجالات صناعة النحل، وهي فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الكوادر الفنية والنحالين، مما يسهم في تطوير صناعة العسل والنحل على مستوى الوطن العربي.

ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الجودة والإنتاج وتشجيع نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بين الدول العربية.

كما لعب مهرجان العسل المصري دورًا محوريًا في توسيع نطاق التعاون الدولي من خلال شراكاته مع التمثيل التجاري المصري. وقد أثمرت هذه الجهود عن شراكات استراتيجية، أبرزها التعاون مع الاتحاد الصيني لمنتجات النحل، بما في ذلك زيارات متبادلة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات. وتؤكد هذه الأنشطة على قدرة العسل المصري على المنافسة عالميًا وإمكانية تصدره مجال تصدير طرود النحل.



يشمل المهرجان مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات المصممة لاستقطاب الجمهور والزوار؛ حيث يضم معرضًا شاملاً لتذوق وبيع منتجات نحل العسل من مختلف محافظات مصر، إلى جانب معرض متخصص لبيع مستلزمات تربية النحل.

ولإثراء الجانب المعرفي، يقدم المهرجان جلسات نقاشية وندوات متخصصة يقودها نخبة من خبراء نحل العسل ولا تقتصر الفعاليات على ذلك، بل تشمل أيضًا مسابقات وجوائز قيّمة للجمهور، بالإضافة إلى عروض ترفيهية لضمان تجربة ممتعة وشاملة للجميع.

شمل الحضور أكثر من 1000 نحال

جدير بالذكر أن متوسط عدد الزوار اليومي للمهرجان في الدورات السابقة نحو 3500 زائر، وشمل الحضور أكثر من 1000 نحال من مصر ودول عربية.

