تحديث OxygenOS 16 المستند لأندرويد 16 يصل إلى تلك الهواتف

تأخرت ون بلس قليلاً في إطلاق نظام أندرويد ١٦، ولكن في الآونة الأخيرة، قامت العلامة التجارية بتسريع عملية طرحه. تتلقى العديد من الأجهزة تحديث OxygenOS ١٦ قبل الموعد المحدد لطرحه، بما في ذلك ون بلس نورد سي إي ٥. كان من المقرر أن يتلقى هذا الهاتف التحديث في ديسمبر، ولكن من الجيد دائمًا رؤية إصدار مبكر و يتم حاليًا طرح تحديث OxygenOS 16 لهاتف OnePlus Nord CE 5 وتؤكد OnePlus أن التحديث سيستمر في الطرح في المزيد من المناطق والمستخدمين على دفعات.



تحديث OxygenOS 16 لهاتف OnePlus Nord CE 5

إذا كنت تستخدم هاتف OnePlus Nord CE 5، فانتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج للتحقق مما إذا كان التحديث متوفرًا على جهازك. إذا لم يكن متوفرًا، يمكنك الانضمام إلى برنامج Release Candidate للحصول على التحديثات مبكرًا.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج > برنامج الإصدار التجريبي ، ثم انقر على زر التحديث الآ

يُعدّ نظام OxygenOS 16 ترقيةً جوهريةً لأجهزة OnePlus، إذ يُقدّم مجموعةً من الميزات المفيدة، وخيارات تخصيص مُوسّعة، وتحسيناتٍ في الذكاء الاصطناعي، وترقياتٍ بصرية.

قامت OnePlus أيضًا بتحسين تطبيق Fluid Cloud، الذي يدعم الآن تطبيقات موسّعة، بما في ذلك أدوات التحكم بالموسيقى، والأنشطة المباشرة، والنتائج المباشرة. كما يُساعد الذكاء الاصطناعي في الكتابة، وإنشاء الملخصات، والنسخ المباشر، وتقليل الضوضاء، وتحسين الصور، وإدارة الطاقة.

يُحسّن نظام OxygenOS 16 أيضًا الخصوصية والأمان، بفضل لوحة معلومات الخصوصية المُحسّنة

كما يُقدّم التحديث العديد من التحسينات الداخلية لتحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. كما أُضيفت ميزة المعالجة المتوازية الجديدة لتحسين تعدد المهام والتفاعل مع التطبيقات.