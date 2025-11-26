قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تحديث OxygenOS 16 المستند لأندرويد 16 يصل إلى تلك الهواتف

نظام أندرويد ١٦،
نظام أندرويد ١٦،
لمياء الياسين

تأخرت ون بلس قليلاً في إطلاق نظام أندرويد ١٦، ولكن في الآونة الأخيرة، قامت العلامة التجارية بتسريع عملية طرحه. تتلقى العديد من الأجهزة تحديث OxygenOS ١٦ قبل الموعد المحدد لطرحه، بما في ذلك ون بلس نورد سي إي ٥. كان من المقرر أن يتلقى هذا الهاتف التحديث في ديسمبر، ولكن من الجيد دائمًا رؤية إصدار مبكر و يتم حاليًا طرح تحديث OxygenOS 16 لهاتف OnePlus Nord CE 5 وتؤكد OnePlus أن التحديث سيستمر في الطرح في المزيد من المناطق والمستخدمين على دفعات. 


تحديث OxygenOS 16 لهاتف OnePlus Nord CE 5

إذا كنت تستخدم هاتف OnePlus Nord CE 5، فانتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج للتحقق مما إذا كان التحديث متوفرًا على جهازك. إذا لم يكن متوفرًا، يمكنك الانضمام إلى برنامج Release Candidate للحصول على التحديثات مبكرًا.

 للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرنامج > برنامج الإصدار التجريبي ، ثم انقر على زر التحديث الآ

يُعدّ نظام OxygenOS 16 ترقيةً جوهريةً لأجهزة OnePlus، إذ يُقدّم مجموعةً من الميزات المفيدة، وخيارات تخصيص مُوسّعة، وتحسيناتٍ في الذكاء الاصطناعي، وترقياتٍ بصرية. 

قامت OnePlus أيضًا بتحسين تطبيق Fluid Cloud، الذي يدعم الآن تطبيقات موسّعة، بما في ذلك أدوات التحكم بالموسيقى، والأنشطة المباشرة، والنتائج المباشرة. كما يُساعد الذكاء الاصطناعي في الكتابة، وإنشاء الملخصات، والنسخ المباشر، وتقليل الضوضاء، وتحسين الصور، وإدارة الطاقة.
يُحسّن نظام OxygenOS 16 أيضًا الخصوصية والأمان، بفضل لوحة معلومات الخصوصية المُحسّنة

كما يُقدّم التحديث العديد من التحسينات الداخلية لتحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. كما أُضيفت ميزة المعالجة المتوازية الجديدة لتحسين تعدد المهام والتفاعل مع التطبيقات.

هاتف OnePlus Nord تحديث OxygenOS 16 نظام أندرويد ١٦ هاتف OnePlus Nord CE 5 تطبيق Fluid Cloud

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

