دليل شامل.. طريقة تنزيل وتثبيت أندرويد 16 على هواتف سامسونج جالكسي المؤهلة

في أعقاب الإعلان عن إطلاق نظام التشغيل أندرويد 16 (Android 16) رسميًا، بدأت شركة سامسونج في طرح التحديث الجديد لعدد كبير من هواتفها الذكية التي حصلت بالفعل على التحديث الأخير.

يمثل هذا التحديث قفزة نوعية في تجربة المستخدم، حيث يجلب معه تحسينات على واجهة One UI 9.0، وميزات أمان معززة، وخصائص جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

متطلبات الأهلية والإطلاق المرحلي

قبل الشروع في التنزيل، يجب على المستخدمين التأكد من أن هواتفهم مؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 16.

عادةً ما تلتزم سامسونج بتقديم ما يصل إلى أربعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل لأجهزتها الرائدة والمتوسطة العليا.

تشمل قائمة الأجهزة المؤهلة بشكل عام هواتف سلسلة Galaxy S الحديثة (بدءًا من S22)، وسلسلة Galaxy Z Fold/Flip، وبعض طرازات سلسلة Galaxy A المختارة.

يجب الانتباه إلى أن عملية الطرح تكون مرحلية وتبدأ في مناطق معينة (مثل كوريا الجنوبية وأوروبا) قبل التوسع عالميًا، وقد تختلف مواعيد الوصول حسب شركة الاتصالات الخاصة بك.

خطوات تنزيل وتثبيت التحديث

لضمان عملية تحديث سلسة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

التحقق من الاتصال والبطارية: تأكد من أن الهاتف متصل بشبكة Wi-Fi لضمان سرعة التنزيل وتجنب استهلاك بيانات الهاتف المحمول. يجب أن تكون نسبة شحن البطارية لا تقل عن 50% لتفادي انقطاع عملية التثبيت.

الوصول إلى إعدادات التحديث: اذهب إلى قائمة "الإعدادات" على هاتفك.

تحديد تحديث البرنامج: مرر للأسفل واختر "تحديث البرنامج" (Software Update).

البحث عن التحديث: انقر على "تنزيل وتثبيت" (Download and Install). سيبدأ الهاتف في البحث عن تحديث أندرويد 16.

التنزيل والتثبيت: إذا كان التحديث متاحًا، سيظهر لك خيار "تنزيل الآن". بعد اكتمال التنزيل، سيظهر خيار "التثبيت الآن". سيقوم الهاتف بإعادة التشغيل وإجراء عملية التثبيت التي قد تستغرق ما بين 15 إلى 30 دقيقة.

أبرز ميزات أندرويد 16 وواجهة One UI 9.0

يتميز تحديث أندرويد 16 بالعديد من التحسينات الأمنية والأداء، بالإضافة إلى ميزات جديدة ضمن واجهة One UI 9.0، بما في ذلك تحسينات على مزايا الذكاء الاصطناعي، وإدارة أفضل للأذونات والخصوصية، وتخصيص أوسع لواجهة المستخدم، وتجارب سلسة للتبديل بين التطبيقات، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير ويجعل نظام التشغيل أكثر كفاءة وسرعة.

يُنصح دائمًا بعمل نسخة احتياطية للبيانات قبل البدء في عملية التحديث كإجراء احترازي.