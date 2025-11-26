مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين تعكس عزم قيادتي مصر والجزائر ، على تطوير العلاقات في كل المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين.

قفزة في التبادل التجاري

وأشار رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري، إلى أن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، عبر فتح مجالات جديدة للتعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

دولة حديثة بخطى ثابتة

وشدد على أن مصر عملت خلال العشر سنوات الماضية بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة في مختلف المجالات، من بنية تحتية ضخمة إلى إصلاحات اقتصادية وتشريعية.

جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات

أكد أن الحكومة المصرية ، قامت بتسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لخلق بيئة اقتصادية جاذبة تدعم النمو والتنمية.

ولفت إلى أن مصر والجزائر تتجهان لتنفيذ مشروعات كبرى استراتيجية تلبي احتياجات الشعبين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

وأوضح رئيس الوزراء، وجود توافق تام في المواقف مع الجزائر تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدعم المشترك للمسار الليبي – الليبي لاستعادة الاستقرار.