غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69785 شهيدا و170965 مصابا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصر والجزائر.. شراكة قوية وخطوات واسعة نحو تعاون اقتصادي وسياسي شامل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين تعكس عزم قيادتي مصر والجزائر ، على تطوير العلاقات في كل المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين.

 قفزة في التبادل التجاري

وأشار رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري، إلى أن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، عبر فتح مجالات جديدة للتعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

 دولة حديثة بخطى ثابتة

وشدد على أن مصر عملت خلال العشر سنوات الماضية بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة في مختلف المجالات، من بنية تحتية ضخمة إلى إصلاحات اقتصادية وتشريعية.

 جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات

أكد أن الحكومة المصرية ، قامت بتسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين لخلق بيئة اقتصادية جاذبة تدعم النمو والتنمية.

ولفت إلى أن مصر والجزائر تتجهان لتنفيذ مشروعات كبرى استراتيجية تلبي احتياجات الشعبين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

وأوضح رئيس الوزراء، وجود توافق تام في المواقف مع الجزائر تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدعم المشترك للمسار الليبي – الليبي لاستعادة الاستقرار.

الدكتور مصطفي مدبولي تسهيل إجراءات الاستثمار تذليل العقبات أمام المستثمرين

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

صورة أرشيفية

موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟

علي آكبر ولايتي

مستشار المرشد الإيراني: لا غنى للبنان عن حزب الله لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

انفجار ضخم

مقتـ.ل خمسة أشخاص في انفجار بمدينة إدلب السورية

النائب إنصاف مايو

البرلمان العربي: تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وجهين لشبكة واحدة من الجريمة المنظمة

بالصور

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

