مدبولي: مصر سهلت إجراءات الاستثمار وأزالت العقبات أمام المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر قامت بتسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وقال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجزائري اليوم إن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تؤكد عزم قيادتي مصر والجزائر على تعزيز العلاقات بكل المسارات، مشيرا إلى أن مصر تسعى لزيادة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف: «مصر عملت بعزم لا يلين عل بناء دولة حديثة في كل المجلات خلال السنوات الـ10 الماضية»

وكان قد شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزير الأول لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الدكتور سيفي غريب، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، ويأتي ذلك في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة.



