مدبولي: مصر عملت بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة في كل المجالات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم تؤكد عزم قيادتي مصر والجزائر على تعزيز العلاقات بكل المسارات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد اجتماع اللجنة العليا التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر، أننا نسعى إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والجزائر إلى 5 مليارات دولار.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر عملت بعزم لا يلين على بناء دولة حديثة في كل المجالات خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصر قامت بتسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر والجزائر تسعيان إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتلبية احتياجات شعبيهما، وأن هناك توافق الرؤى مع الجزائر بأهم القضايا الإقليمية لا سيما القضية الفلسطينية.

وتابع رئيس الوزراء: هناك توافق في الرؤى مع الجزائر على دعم المسار الليبي - الليبي.

ووقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على محضر اللجنة العليا التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر.