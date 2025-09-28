رسوم متحركة مسربة تكشف كيف سيعمل هاتف سامسونج Galaxy TriFold ثلاثي الطي؟

كشفت سلسلة جديدة من الرسوم المتحركة المسربة عبر الإنترنت عن تفاصيل مثيرة حول هاتف سامسونج القابل للطي ثلاث مرات، والذي قد يحمل اسم "Galaxy TriFold"، ومن المتوقع إطلاقه هذا العام.

تمنحنا مقاطع الفيديو القصيرة، التي نُشرت حديثًا، أفضل فكرة حتى الآن عما يمكن توقعه من أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج، والذي من المتوقع أن يصل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ثلاث شاشات في جهاز واحد.. كيف يعمل؟

سيتم طي الجهاز في مكانين، مما يعطي إحساسًا بأن الجهاز يحتوي على ثلاث شاشات، ومن هنا جاء الاسم المحتمل.

وتُظهر الرسوم المتحركة المسربة كيف ستتكيف الواجهة مع هذا التصميم الجديد:

تعدد المهام: ستستمر التطبيقات التي تم تشغيلها على الشاشة الخارجية في العمل على الشاشة الرئيسية عند فتح الجهاز بالكامل. وستتمكن من استخدام تطبيقات متعددة في نفس الوقت وإعادة ترتيبها كما تريد.

تجربة الذكاء الاصطناعي: عند استدعاء مساعد Galaxy AI داخل تطبيق الإنترنت من سامسونج، ستشغل الميزة ما يقرب من نصف مساحة الشاشة، مما يمنحك مساحة واسعة للعمل دون أن تشعر بأن التطبيق أصبح مضغوطًا.

المكالمات: عند إجراء مكالمة والهاتف مفتوح، يتحول تطبيق المكالمات إلى نافذة عائمة، مما يتيح لك إنجاز مهام أخرى أثناء المحادثة.

أكثر من مجرد شاشة أكبر

بحسب الشائعات السابقة، ستشكل اللوحات الثلاث معًا شاشة بحجم 10 بوصات عند فتحها بالكامل.

ويبدو أن كاميرا "التيليفوتو" في الهاتف ستتيح لك التقريب حتى 100x، وهي وظيفة لا يمتلكها هاتف Galaxy Z Fold 7، مما يشير إلى أن سامسونج ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا التقريب بعيد المدى.

وبطبيعة الحال، سيتم دعم ميزة DeX أيضًا، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة شبيهة بسطح المكتب.

ورغم أن هاتف Fold 7 جهاز ممتاز لتعدد المهام، إلا أن شاشة TriFold الأكبر حجمًا من المرجح أن تدفع حدود الإنتاجية إلى أبعد من ذلك.

الهزة الأكبر في تشكيلة سامسونج منذ 2019

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Galaxy TriFold حوالي 3,000 دولار، ومن المرجح أن يتم بيعه في الولايات المتحدة أيضًا.

وسيمثل هذا الجهاز أكبر تغيير في تشكيلة هواتف سامسونج الذكية منذ طرح أول هاتف قابل للطي في عام 2019.

يعتقد الكثيرون أن الهواتف ثلاثية الطي هي الخطوة التطورية التالية في تصميم الهواتف الذكية.

ورغم أن سعر TriFold سيكون على الأرجح باهظًا للغاية، إلا أن قدراته الفائقة على تعدد المهام قد تبرر ذلك لبعض المستخدمين.