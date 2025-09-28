قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
تكنولوجيا وسيارات

رسوم متحركة مسربة تكشف كيف سيعمل هاتف سامسونج Galaxy TriFold ثلاثي الطي؟

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت سلسلة جديدة من الرسوم المتحركة المسربة عبر الإنترنت عن تفاصيل مثيرة حول هاتف سامسونج القابل للطي ثلاث مرات، والذي قد يحمل اسم "Galaxy TriFold"، ومن المتوقع إطلاقه هذا العام.

تمنحنا مقاطع الفيديو القصيرة، التي نُشرت حديثًا، أفضل فكرة حتى الآن عما يمكن توقعه من أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج، والذي من المتوقع أن يصل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ثلاث شاشات في جهاز واحد.. كيف يعمل؟

سيتم طي الجهاز في مكانين، مما يعطي إحساسًا بأن الجهاز يحتوي على ثلاث شاشات، ومن هنا جاء الاسم المحتمل. 

وتُظهر الرسوم المتحركة المسربة كيف ستتكيف الواجهة مع هذا التصميم الجديد:

تعدد المهام: ستستمر التطبيقات التي تم تشغيلها على الشاشة الخارجية في العمل على الشاشة الرئيسية عند فتح الجهاز بالكامل. وستتمكن من استخدام تطبيقات متعددة في نفس الوقت وإعادة ترتيبها كما تريد.

تجربة الذكاء الاصطناعي: عند استدعاء مساعد Galaxy AI داخل تطبيق الإنترنت من سامسونج، ستشغل الميزة ما يقرب من نصف مساحة الشاشة، مما يمنحك مساحة واسعة للعمل دون أن تشعر بأن التطبيق أصبح مضغوطًا.

المكالمات: عند إجراء مكالمة والهاتف مفتوح، يتحول تطبيق المكالمات إلى نافذة عائمة، مما يتيح لك إنجاز مهام أخرى أثناء المحادثة.

أكثر من مجرد شاشة أكبر

بحسب الشائعات السابقة، ستشكل اللوحات الثلاث معًا شاشة بحجم 10 بوصات عند فتحها بالكامل. 

ويبدو أن كاميرا "التيليفوتو" في الهاتف ستتيح لك التقريب حتى 100x، وهي وظيفة لا يمتلكها هاتف Galaxy Z Fold 7، مما يشير إلى أن سامسونج ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا التقريب بعيد المدى.

وبطبيعة الحال، سيتم دعم ميزة DeX أيضًا، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة شبيهة بسطح المكتب. 

ورغم أن هاتف Fold 7 جهاز ممتاز لتعدد المهام، إلا أن شاشة TriFold الأكبر حجمًا من المرجح أن تدفع حدود الإنتاجية إلى أبعد من ذلك.

الهزة الأكبر في تشكيلة سامسونج منذ 2019

من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Galaxy TriFold حوالي 3,000 دولار، ومن المرجح أن يتم بيعه في الولايات المتحدة أيضًا. 

وسيمثل هذا الجهاز أكبر تغيير في تشكيلة هواتف سامسونج الذكية منذ طرح أول هاتف قابل للطي في عام 2019.

يعتقد الكثيرون أن الهواتف ثلاثية الطي هي الخطوة التطورية التالية في تصميم الهواتف الذكية.

 ورغم أن سعر TriFold سيكون على الأرجح باهظًا للغاية، إلا أن قدراته الفائقة على تعدد المهام قد تبرر ذلك لبعض المستخدمين.

سامسونج هاتف سامسونج Galaxy TriFold

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

بيراميدز

معتصم سالم: بيراميدز يعيش أفضل فتراته مع يورتشيتش.. وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

نادي المصري البورسعيدي

طلم تحكيمي .. رجب عبدالقادر: لا أعرف لمصلحة مَنْ يتم عرقلة «المصري» في الدوري

عبدالله السعيد

خالد الغندور يكشف كواليس جلسة الدقائق العشرة بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد